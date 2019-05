Motori- Hertz e Garage Italia riportano su strada la mitica Fiat 500 spiaggina

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019)insieme per interpretare lo stileno e creare delle proposte su misura per rendere l’esperienza di noleggio unica ed esclusiva. Un sodalizio inedito per proporre un modo completamente nuovo di vivere il noleggio.ha creato Selezioneper offrire ai propri ospiti un viaggio indimenticabile attraverso un’esperienza nel Made in Italy assolutamente speciale, che unisce un servizio tailor-made fatto di cortesia, professionalità e attenzioni esclusive, al piacere di guidare il meglio dell’automobilismono.intende sviluppare continuamente Selezioneper rendere questa esperienza sempre più completa, accattivante e distintiva.Per annunciare l’accordo con, che affiancherà l’azienda di noleggio per creare delle esperienze esclusive per i propri Ospiti,ha scelto la meravigliosa cornice di Sorrento, ...

