Motori- Fiat 500 Jolly spiaggina | Grarage Italia elettrifica gli anni ’60 GALLERY

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Garagela500, la mitica’60 si proietta nel futuro grazie al primo progetto della serie Icon-e Da quasi due decenni siamo abituati alle eccentriche creazioni di stile del noto Lapo Elkann, negliabbiamo visto uscire dal suo Hub Ferrari mimetiche,500 con abiti “gessati“, in “principe di Galles” o “pied de poule“, con interni da salotto e accessori che si potrebbero definire solo come “molto particolari“. Questa volta l’azienda creata dal rampollo della famiglia Agnelli pare abbia ingranato la marcia giusta, creando Icon-e, un progetto particolare che a nostro parere darà lustro all’azienda. Icon-e esprime la volontà dell’azienda Milanese di immettersi da leader in un settore in continua espansione, l’zione delle classiche. ...

ConsoliCc : Non è la Ferrari ma sempre di motori parliamo ?????? — presso Fiat Modena CNH - focus_motori : #eBayIT #imperdibili Pz: 5,99€ #COVER SILICONE NERA GUSCIO COPRI TASTI FIAT 500 PUNTO EVO BRAVO PANDA LANCIA Y --… - hackerphone8 : Cento anni di Fiat in Argentina, che festa -