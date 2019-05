Motori – Ferrari | il V8 da 720 cavalli è il miglior motore dell’anno ma su quali modelli

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) IlV8 da 3902 cm³, oltre ad essere stato elettopropulsore dell’anno, fornisce la forza motrice a diversidelno, vediamoLa 21a edizione dell’International Engine & Powertrain of the Year ha visto un nuovo trionfo per, che per il quarto anno consecutivo si è aggiudicata il titolo assoluto con il suo V8 da 720 CV e 3,9 litri, un’impresa mai riuscita a nessun altronella storia del premio. IlV8 da 3902 cm³ che fornisce la forza propulsiva alla 488 GTB, alla 488 Spider, alla 488 Pista e alla 488 Pista Spider ha vinto il premio assoluto oltre al premio comePerformance Engine. Grazie al passaggio da categorie di capacità a categorie di potenza, applicato a partire da quest’anno per garantire un giudizio più equo sui gruppi propulsori ibridi, il V8 disi è aggiudicato la vittoria in altre due ...

