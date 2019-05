Motori- Dyson | il re delle aspirapolveri a ciclone si lancia nel mondo dell’auto GALLERY

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il primo modello diCar sarà un SUV di lusso full-electric, il resinelauto elettriche il Professore James, dopo aver rivoluzionato ilinventando il sistema Dual Cyclone, continuando ad investire circa otto milioni di sterline la settimana in ricerca e sviluppo, nel 2017 aveva annunciato che avrebbe investito, oltre 3 miliardi di sterline, per la realizzazione della prima automobile elettrica marchiata, dando come imperativo ai suoi ricercatori l’obbligo di presentarla al pubblico entro il primo trimestre 2020 dovendo essereta sul mercato entro e non oltre il 2021. Oggi a distanza di un paio di anni dalla sua dichiarazione di intenti, vedono la luce i primi disegni dei brevetti depositati dall’azienda inglese. L’auto è stata progettata da 200 ricercatori tra ...

ANSA_Motori : Sarà un crossover di lusso il primo modello firmato #DysonCar #ANSAmotori - solomotori : Sarà un crossover di lusso primo modello firmato Dyson Car -