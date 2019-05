Motori – Ducati | ecco chi è il folle che ha fatto il giro del mondo in sella al suo

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il giovane motociclista inglese ha attraversato 35 Paesi in 381 giorni segnando un nuovo record mondiale e percorrendo quasi 100.000 km inal suo Scrambler Henry Crew, il giovane di 23 anni partito un anno fa per ildelin solitaria inal suoScrambler Desert Sled è rientrato in Inghilterra, segnando il record mondiale come motociclista più giovane a compiere ildelin moto. Henry, partito il 3 aprile 2018 dal Bike Shed Motorcycle Club di Shoreditch a Londra, aveva previsto di percorrere 35.000 miglia in un anno. Al suo ritorno, il 19 aprile 2019, il contachilometri del Desert Sled con cui ha compiuto l’intero viaggio ne contava ben 55.000 (circa 88.000 km). “Lo Scrambler Desert Sled è stato un compagno di viaggio estremamente versatile, in grado di affrontare ogni tipo di terreno e di clima. Abbiamo percorso insieme tutte le 55.000 miglia, ...

