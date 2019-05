Morte Emiliano Sala | il nuovo audio su WhatsApp | “non voglio andare al Cardiff”

Morte Sural - da Superga a Emiliano Sala : le grandi tragedie del calcio : Morte Sural: – Il ritorno da una trasferta in Anatolia si è trasformato in tragedia per un gruppo di giocatori dell’Alyansport, squadra della serie A turca: il minibus sul quale viaggiavano si è ribaltato nei pressi di Alanya e nell’incidente l’attaccante della nazionale ceca Josef Sural è rimasto ucciso ed altri sei compagni risultano feriti […] L'articolo Morte Sural, da Superga a Emiliano Sala: le grandi tragedie ...

Il padre di Emiliano Sala è morto tre mesi dopo il figlio. Causa della Morte? : Il padre di Emiliano Sala è morto tre mesi dopo il figlio. Causa della morte? Nessun figlio dovrebbe sopravvivere alla morte del padre. Mai frase fu più azzeccata per quella che possiamo definire a tutti gli effetti una tragedia nella tragedia. Infatti come se non bastasse già la tragica morte di tre mesi fa del calciatore Emiliano Sala, la famiglia è stata colpita da un altro imprevedibile lutto. È deceduto nelle ultime ore il padre di ...

Morte Emiliano Sala - il Cardiff : "Non pagheremo un solo penny" : Sono passati ormai più di tre mesi dalla tragica scomparsa di Emiliano Sala , ma la querelle di mercato tra il Nantes e il Cardiff non accenna a placarsi. La Morte dell'attaccante argentino per la ...

Morte Emiliano Sala - nuove indiscrezioni sulla licenza del pilota : “era daltonico - non poteva volare di notte” : Morte Emiliano Sala, emergono nuove indiscrezioni abbastanza inquietanti in merito alla licenza del pilota Ibbotson Il pilota dell’aereo che è precipitato con a bordo il calciatore Emiliano Sala, David Ibbotson, era daltonico e per questo motivo non aveva la licenza per volare di notte, secondo quanto rivelato dalla Bbc gallese, sull’inchiesta per la Morte del giocatore e del 59enne pilota inglese, lo scorso 21 gennaio a bordo ...