Missouri | tornado colpisce la capitale Le autorità | “Fenomeno vasto e distruttivo

Meteo - nuovo round di violenti temporali negli USA : “wedge” tornado uccide 4 persone in Missouri [FOTO e VIDEO] : Un nuovo round di violenti temporali è esploso sugli Stati Uniti centrali sulla scia della forte ondata di maltempo che in due giorni ad inizio settimana aveva provocato 60 tornado , piogge torrenziali e alluvioni lampo. Oggi, 4 persone sono morte a causa di un potente “wedge” tornado (vortice con una base molto larga) nel Missouri . Il Servizio Meteo rologico Nazionale (NWS) ha ricevuto b di tornado . “Un violento tornado ha colpito ...

