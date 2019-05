Mio figlio malato è stato picchiato a scuola | il padre denuncia 2 anni di

Mafia : figlio maresciallo Lombardo - 'Riaprite l'inchiesta sulla morte di Mio padre' (3) : (AdnKronos) - Non solo. Sottolinea con forza che l'arresto di Totò Riina, avvenuto il 15 gennaio 1993, era dovuto "solo a mio padre e non ai vertici". E spiega che la notte della morte del maresciallo "si sono fregati tutti i documenti di mio padre". "C'era anche una cosa singolare - dice - una lett

Mafia : figlio maresciallo Lombardo - 'Riaprite l'inchiesta sulla morte di Mio padre' (2) : (AdnKronos) - "Il senatore Pietro Grasso mi ha detto che aveva parlato con il presidente dell'AntiMafia Morra per farmi convocare e recuperare tutti gli atti delle diverse procure che mi hanno sentito per vedere cosa fare - racconta Fabio Lombardo - Io gli risposi che mi aveva sentito anche lui e mi

Mafia : figlio maresciallo Lombardo - 'Riaprite l'inchiesta sulla morte di Mio padre' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "#Riaprite il caso Lombardo". Una frase secca, con tanto di hashtag, stampata su un cartello tenuto tra le mani. Non si rassegna Fabio Lombardo, il figlio del maresciallo dei Carabinieri del Ros Antonino Lombardo, morto suicida il 4 marzo 1995, ma

Manuela Arcuri/ 'Mio figlio Mattia mi ha cambiato la vita - per lui...' : Manuela Arcuri racconta il grande amore per il figlio Matteo e svela come il suo arrivo le abbia cambiato in meglio la vita.

Daniele Liotti : ‘Mio figlio Francesco attore come me? Mi piacerebbe lavorare con lui’ : “Sia Beatrice sia Francesco sono due sogni realizzati. Francesco attore? Sono contento, cerco di fargli capire che questo lavoro non è un gioco ma mi piacerebbe lavorare con lui, un giorno. Sarebbe anche un modo per stare più tempo assieme perché a quest’età: ‘Ciao papà’…” è Daniele Liotti a parlare dei figli, specialmente del primogenito Francesco, anche lui attore (apparso ne La compagnia del cigno, grande ...

"Mio figlio era fragile e difficile. Cresciuto senza padre : non giudicatelo per una folle corsa a 220km/h" : La loro storia ha fatto il giro dei social. La loro morte commentata da centinaia e centinaia di utenti. Tanti gli insulti, gli sberleffi, i post ironici. Ma ora la mamma e gli amici di Fausto Dal Moro, 36 anni, morto in un incidente sull’A1 sabato notte insieme all’amico Luigi Visconti, chiedono rispetto.I due trentenni guidavano a 220 km\h una Bmw, mentre immortalavano tutto in una diretta Facebook. “Facciamogli vedere a ...

Parto nella cascina dell’eroina. La donna : "Mio figlio è il sole che mi farà uscire da questo inferno" : “Mio figlio è il sole che mi farà uscire da questo inferno”. La 28enne ucraina che ha Partorito nella “cascina dell’eroina” di Rogoredo non ha mai avuto dubbi: vuole tenere il figlio, andare in una comunità e curare la sua dipendenza. Con lui, ne uscirà.La donna, nel corso della gravidanza ha continuato ad assumere eroina, il figlio è nato mostrando i segni dell’astinenza. ...

Calciomercato Napoli - papà Mertens assicura : “Mio figlio resta” : E’ ormai un idolo dei tifosi partenopei e vuole proseguire la sua avventura al Napoli. E’ il padre di Mertens ad assicurare sul futuro del belga in azzurro. “Se Dries resterà a Napoli? Forse non ci crederete – dice Herman Mertens ai microfoni di Radio Crc – ma non abbiamo proprio parlato della sua permanenza a Napoli. Da ciò che so, il suo desiderio è restare. Mai parlato di futuro con lui, al momento, quello ...

Catania - maestra sospesa : "Picchia Mio figlio e plagia" : Un nuovo caso di maestra sospesa per presunta attività politica in classe è scoppiato in Sicilia. Dopo quello della professoressa di Palermo, ecco un altro che riguarda una maestra delle scuole elementari della provincia di Catania. A raccontare la storia è però una candidata del PD alle elezioni europee, Mila Spicola, che l'ha descritta così:"Mi ha contattata una collega di Catania per raccontarmi cosa le è successo. È stata sospesa per due ...

Tennis - Victoria Azarenka : “Prima della nascita di Mio figlio giocare era la mia vita - adesso non lo è più allo stesso livello” : E’ una Victoria Azarenka a metà tra il suo lato intimo e la sua parte battagliera, quella che si racconta alla BBC parlando di diversi aspetti della sua carriera, del Tennis e della sua vita. La trentenne bielorussa, già numero 1 del mondo e due volte vincitrice degli Australian Open, ricorda tutto il periodo della maternità, delle battaglie legali per avere l’affidamento del figlio e del cambiamento delle regole sulla maternità a ...

"Picchia Mio figlio e fa politica" - maestra sospesa dopo la denuncia di una mamma. "Ho solo letto Anna Frank" : Una maestra di una scuola elementare in provincia di Catania è stata sospesa dopo la denuncia della mamma di un bambino di terza elementare: "Picchia mio figlio, lo obbliga a stare in piedi e gli ha fatto saltare la merenda e tratta tematiche politiche in classe con nozioni 'comuniste'". In seguito

Madre fa sospendere la maestra : "Picchia Mio figlio e fa lezioni comuniste" | La docente : "Ho solo letto il Diario di Anna Frank" : E' successo in una scuola primaria della provincia di Catania.'insegnante, che nega le accuse dicendo di non aver mai fatto politica ma solo letto il Diario di Anna Frank, sarebbe stata sospesa ufficialmente per uno scappellotto dato al ragazzino ma una sua collega su Facebook racconta un'altra storia.

"Picchia Mio figlio e legge Anna Frank" : la denuncia della mamma fa sospendere per due giorni la professoressa : “Picchia mio figlio, lo obbliga a stare in piedi e gli ha fatto saltare la merenda e tratta tematiche politiche in classe con nozioni ‘comuniste’”. E’ l’accusa di una madre di un alunno di terza elementare del catanese che ha portato alla sospensione della maestra per due giorni. Il caso però non è simile a quello di Palermo, dove la professoressa Rossella Dell’Aria è stata ...

Simonetta Martone : "Lanciai Belen - nessuno stilista voleva vestirla. La tv non mi manca - ora mi godo Mio figlio" : Vent’anni. Come il tempo passato dal momento in cui il nostro racconto si è interrotto, ma anche il titolo della seconda trasmissione che Simonetta Martone condusse sotto la guida di Michele Guardì. “Il programma ripercorreva la storia della televisione italiana – ricorda a TvBlog – facevo coppia con Andrea Roncato e indossavo meravigliosi vestiti originali appartenuti a Mina, Raffaella Carrà, Gina Lollobrigida e Silvana Mangano”.A pochi mesi ...