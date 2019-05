Milano vince il premio Wellbeing City 2019

LIVE Avellino-Olimpia Milano basket - Gara-3 Playoff in DIRETTA : la Sidigas vince gara-3 (69-62). Milano con le spalle al muro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sidigas Avellino-Olimpia Milano, gara-3 dei quarti di finale dei Playoff 2019. E’ la partita spartiacque, quella che potrebbe decidere la serie. Dopo le de sfide al Forum c’è una perfetta parità ed entrambe le squadre che cercano un successo che le porterebbe ad un passo dalla semifinale. Nella prima di sabato sera, Avellino si è imposta per 82-74, dove a fare la differenza sono stati un ...

Con Romina Falconi a Milano vince l’amore : la proposta di matrimonio gay direttamente sul palco (video) : Durante il concerto del "Biondologia Tour" di Romina Falconi a Milano ha vinto l'amore. Questa è la storia di un trionfo in musica e di una rivincita contro l'odio di cui il Paese del Sole accusa tremendamente i colpi. Lo dice un pensiero ancora troppo comune che costringe la stampa a sottolineare l'esistenza di due persone che si amano, che hanno scelto di promettere il "sì" durante il concerto della loro cantante preferita. Romina Falconi, in ...

Spinelli : “Se l’Empoli vince a Milano il calcio non ha più una logica” : E’ presidente del Livorno da molti anni, ma in passato lo è stato anche del Genoa. Aldo Spinelli spera che i liguri si possano salvare alla luce di un’ultima giornata che si prospetta scoppiettante. Lo ha fatto capire rispondendo ad una domanda a margine del convegno a Palazzo San Giorgio sulla Nuova via della Seta. Ecco le sue parole. “Io punterei non cento euro ma tutti i soldi che ho sul Genoa, perché si salvi. Mi ...

Basket - via ai playoff scudetto : l’obbligo di vincere di Milano alla prova delle sorprese. Storie e incroci delle 8 in corsa : Cinque delle otto squadre avrebbero potuto tranquillamente non esserci. Chi per i pronostici di inizio stagione, chi perché ha navigato per mesi fuori dalla zona playoff. Adesso giocano tutte contro l’Armani Exchange Milano, il giocattolo costruito da Giorgio Armani e affidato alle mani di Simone Pianigiani, candidata numero uno per lo scudetto. Come sempre da quando il Monte dei Paschi Siena è scomparso dai radar del campionato italiano ...

Olimpiadi - Malagò presidente se vincerà Milano-Cortina. Tomba testimonial : Sono le parole del sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti , al termine della call di oggi al Coni. " Punto di forza è il sostegno popolare -ha ribadito Giorgetti- per la prima ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Se si vince vincono tutti - se si perde ci sarà invece il capro espiatorio” : “La vittoria ha molti padri, la sconfitta è orfana“: potrebbe riassumersi così il monito di Giovanni Malagò alla vigilia di una giornata molto importante per quanto concerne la candidatura olimpica per il 2026 di Milano-Cortina. Domani infatti ci sarà la presentazione ufficiale del dossier italiano. Domani mattina, alle ore 9.30 (e fino alle ore 10.00) il presidente del CONI sarà impegnato nella conference call Roma-Brisbane (Gold ...

Basket - Serie A : Milano vince all'overtime - Cremona si impone su Venezia : ROMA - Classifica in parte rivoluzionata in ottica playoff al termine della penultima giornata di regular season del campionato di Serie A di Basket . Milano conquista matematicamente il primo posto ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince la regular season - Cremona è seconda. Che lotta per i playoff! : La ventinovesima giornata porta i primi verdetti della stagione. L’Olimpia Milano ha vinto la regular season e avrà il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Per la squadra di Simone Pianigiani è stata decisiva la vittoria al supplementare sul campo della Dolomiti Energia Trentino per 79-77 grazie soprattutto ai 18 punti di Mike James, uscito però per un infortunio alla caviglia alla fine dell’ultimo quarto. Trento ha avuto ...

DIRETTA/ Milano-Avellino - risultato finale 85-79 - : l'Olimpia vince e blinda la vetta : DIRETTA Milano Avellino streaming video Rai: cronaca live della partita del Mediolanum Forum, valida per la 28giornata nel campionato di basket Serie A1.

Basket - Eurolega 2019 : finisce il sogno di Milano - l’Anadolu Efes vince 101-95 ed elimina gli uomini di Pianigiani : finisce al Sinan Erden Dome l’Eurolega 2018-2019 dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani esce sconfitta contro l’Anadolu Efes Istanbul per 101-95, terminando dunque la propria avventura in Europa senza bisogno di attendere altri risultati. Ergin Ataman, la cui squadra è già certa di affrontare il Barcellona nei quarti, manda sei uomini in doppia cifra: Vasilije Micic (18 punti), l’ex ...

Eurolega Milano - si riaccende la speranza-playoff : vincere giovedì ad Istanbul potrebbe bastare : Ventiquattro ore dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, condita dai tweet tutt'altro che incoraggianti di Mike James, Milano ha avuto modo di sorridere grazie ai risultati della serata in Eurolega. ...