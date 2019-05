Milano La biblioteca Espinasse inizia la sua attività

“Biblioteca vivente” : a Milano migranti e clochard raccontano la loro storia come libri : A Milano immigrati e clochard diventano libri e vanno in giro a raccontare le loro storie. Con loro anche anziani e disabili. Il progetto si chiama "Biblioteca vivente" e coinvolge 4 quartieri della città. A tirarne le fila c'è la cooperativa sociale Abcittà in collaborazione con il Comune. L'obiettivo è quello di promuovere il dialogo, riducendo i pregiudizi e favorendo una maggiore comprensione reciproca.Continua a leggere