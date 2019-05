Milano | bambino di 2 anni ucciso a botte La confessione del padre | “Non riuscivo a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Davanti al procuratore, Aljica Hrustic ha confermato quanto aveva già detto mercoledì sera davanti agli investigatori. Ha raccontato di essere stato lui, 25enne di origini croate, a picchiare suo figlio di 2e 5 mesi, trovato morto all’alba di ieri nell’appartamento popolare di via Ricciarelli 22, a. “L’ho picchiato, poi l’ho visto morto, non credevo che l’avrei”, ha detto al pm Giovanna Cavalleri. In Questura 12 ore prima aveva ammesso di avere fatto uso di droga prima di colpire suo figlio: “Nonad addormentarmi, mi sono alzato e l’ho picchiato”. L’uomo sarà interrogato anche dal gip a San Vittore per la convalida del fermo e la misura cautelare: per ora, riferisce le agenzie di stampa, è apparso lucido e ha ricostruito in maniera coerente la vicenda. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sul corpo del piccolo, ...

