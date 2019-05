Migranti | gommone in avaria | Sea Watch accusa Marina | Non interviene

Affonda gommone - ottanta Migranti in mare. La Marina italiana : recuperati dai libici : L'ong Sea Watch aveva denunciato il mancato intervento delle unità navali italiane su un gommone in avaria

Sea Watch denuncia : “Gommone con 80 Migranti in pericolo - Marina militare non interviene” : L'ong Sea Watch ha attaccato in un tweet la Marina militare italiana: "La nave P492 Bettica della Marina militare italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene". Marina militare respinge le accuse.Continua a leggere

La nave Mare Jonio ha soccorso 29 Migranti su un gommone : Roma, 9 mag., askanews, - La nave Mare Jonio ha dato soccorso a 29 persone migranti, 1 bimba di 1 anno, 3 donne di cui una incinta, a bordo di un gommone in avaria in acque internazionali, 40 miglia ...

Migranti - partenze a raffica. Sbarcano in 20 a Porto Empedocle - avvistati barcone e gommone con 230 persone a bordo : Dalla Libia si continua a partire, dalla Tunisia si continua ad arrivare indisturbati in Italia. Gli ultimi 20 Migranti sono approdati a Porto Empedocle, intercettati quando erano ormai a venti miglia ...

Migranti - partenze a raffica. Dopo il barcone con 150 a bordo - avvistato anche un gommone con 80 : Dopo il barcone con 150 persone a bordo segnalato questa mattina in acque libiche, un'altra imbarcazione di Migranti è stata avvistata. Un gommone con un'ottantina di persone a bordo è stato segnalato ...

Migranti - gommone con 20 persone in difficoltà al largo della Libia : 'Otto dispersi' : con venti persone in difficoltà al largo della : '8 dispersi'. Otto persone sarebbero disperse in mare al largo della Libia. È quanto riferisce Alarm Phone, che questa mattina intorno alle 6 ha ...

Migranti - Alarm Phone : gommone in difficoltà : Alarm Phone, il numero di soccorso che raccoglie le richieste di aiuto da parte dei Migranti sui barconi in difficoltà, rende noto tramite il proprio profilo Twitter di aver ricevuto intorno alle 6 di stamattina una telefonata da un gommone sul quale ci sarebbero circa 20 persone a bordo, tra cui donne e bambini. Chi ha composto il numero di Alarm Phone sostiene che il gommone stia imbarcando acqua e che 8 persone siano finite in mare e ...

Migranti : Mediterranea - 'intervento urgente per salvare gommone in difficoltà' : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Mediterranea Saving Humans chiede "un intervento urgente" per "salvare un gommone con a bordo 20 persone, tra cui donne e bambini" in difficoltà davanti alle coste libiche. A lanciare l'allarme è stato Alarm Phone che ha segnalato la presenza dell'imbarcazione. Otto pe

Migranti - gommone con 64 a bordo soccorso da Sea Eye. Salvini : «Vadano ad Amburgo» : «Siamo un'istituzione degna di rispetto e, in caso di violazione della sovranità del nostro Paese, risponderemo conformemente al diritto internazionale»: lo ha detto il...