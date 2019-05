Michele | «La mia vita senza feste | perseguitato dai bulli»

corriere

(Di giovedì 23 maggio 2019) Deriso e insultato per anni, al liceo in una grande città è riuscito a superare il suo isolamento. «E ho capito che mi chiamava perdente non mi conosceva». Ora si sente un «guerriero», titolo della sua canzone

