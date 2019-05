Michele Bravi | La tragedia mi ha portato al silenzio | senza la psicoterapia non

blogo

(Di giovedì 23 maggio 2019) "La mia paura è fare la vittima, davvero non voglio". "Non sono sparito, sono solo rimasto in". "Spero di farcela". Lo dice e lo ripete, il cantante che il 22 novembre scorso fu coinvolto in un incidente mortale e che ora rischia il processo. Non ha mai parlato in questi mesi. Lo ha fatto oggi con la giornalista Chiara Maffioletti sulle pagine del Corriere della Sera. "Il rispetto per questami haal. Tornare a parlare è strano: questa non è solo la mia storia. Non so. Sono sempre stato uno che parlava molto, ilmi spaventava. Ho iniziato a scrivere canzoni proprio perché mi faceva così paura e preferivo riempirlo con le melodie che avevo in testa. Eppure sono stato mesidire una parola". "sta molto male", parla l'avvocato del cantante dopo l'incidente ...

