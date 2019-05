Michele Bravi sta cercando di tornare alla realtà

Michele Bravi ha svelato di non essere ancora tornato a cantare: “Tutto ha un peso diverso: anche come percepisco la mia voce è diverso – ha confessato -. Da quando ho indossato quelle cuffie la musica è tornata con me. Quella stessa persona mi ha regalato un pianoforte. Ma dire che ho ritrovato la mia voce è prematuro. Ho tanta voglia di ricostruire la realtà, quello sì”. “Anche uscire di casa ha un peso diverso – ha spiegato Bravi -: le persone care ormai sono la mia casa. Non so se le cose torneranno mai come prima, in questo senso. Però mi mancano le persone, tantissimo. Mi manca la gente. La voglia di incontrarla è ancora tanta. Sto muovendo i primi passi”.

Michele Bravi si racconta in una lunga intervista, la prima dopo il terribile incidente dello scorso novembre in cui ha perso la vita una donna. Da allora l'artista di X Factor si è chiuso nel silenzio ed è scomparso dai social, tentando di superare il dolore per questa tragedia. "Tornare a parlare è strano: questa non è solo la mia storia – ha spiegato al Corriere della Sera, ricordando quel momento che ha cambiato per sempre la sua vita -. Avevo appena finito di fare le prove dei concerti che ci sarebbero stati da lì a pochi giorni"."Non riuscivo a dire o sentire nulla – ha svelato il cantante parlando di ciò che è accaduto dopo -. È stato orribile. Quel posto c'è e me lo ricordo bene, ma ho avuto la fortuna di essere portato per mano a fare psicoterapia. Senza quella, non sarei qua e se c'è un messaggio che posso dare è questo: non temere di farsi aiutare. Io ho avuto tanta luce attorno che mi ha spinto a mettere questo primo tassello per tornare al reale".