Michele Bravi | Dopo l' incidente non ho parlato per mesi La psicoterapia mi sta

(Di giovedì 23 maggio 2019) “l’, le persone che mi sono state vicino mi hanno chiesto di tornare alla realtà. E io mi fido di loro”, così esordiscenell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Così il cantante racconta per la prima volta la sua vital’del 22 novembre 2018, nel quale è morta una donna di 58 anni in sella ad una moto.Il rispetto per questa tragedia mi ha portato al silenzio. Tornare a parlare è strano: questa non è solo la mia storia. Non so. Sono sempre stato uno che parlava molto, il silenzio mi spaventava. Ho iniziato a scrivere canzoni proprio perché mi faceva così paura e preferivo riempirlo con le melodie che avevo in testa. Eppure sono statosenza dire una parola.La vita del cantante 24enne è stata letteralmente sconvolta dall’accaduto e ...

