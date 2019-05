Michele Bravi | che ha voglia di ricostruire la realtà dopo l’incidente | «Spero di farcela»

vanityfair

(Di giovedì 23 maggio 2019)nel novembre scorso è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale. Il cantante, 24 anni, era alla guida di un’auto in car sharing, a Milano, quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata. La motociclista, una donna di 58 anni, non ce l’ha fattaessere stata portata in ospedale.da allora ha cercato il silenzio, l’ha interrotto solo due mesi fa con un messaggio social (una pagina bianca e questa parole: «Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la. Vi voglio bene»), e adesso parla per la prima volta di come la sua vita sia cambiata da quella notte. In un’intervista al Corriere della Sera, in cui spiega di non volere passare in alcun modo per vittima. «Prima quello che mi capitava si divideva in modo binario: bene o male, bianco o nero, giusto o sbagliato. Ora è tutto diverso. Credo lo capisca chi ha vissuto una ...

