Meteo | violenti temporali al Sud Italia | Campobasso imbiancata dalla grandine FOTO e

(Di giovedì 23 maggio 2019) Come preannunciato nei giorni scorsi suWeb, fortistanno colpendo l’. In particolare nelle ultime ore, una violenta grandinata ha interessato, in Molise, lasciando le strade completamente ricoperte di bianco e ostacolando la circolazione, come mostrano il video in fondo e lecontenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. In mattinata, il capoluogo molisano aveva registrato una temperatura massima di +20°C che poi è crollata a +12,8°C, dando origine all’intensa grandinata. Dalle ore 13, inoltre, susono caduti 22,9mm di pioggia. Grandinate anche ad Arrone, in provincia di Terni, a Frigento, in provincia di Avellino, e a Pescopagano, in provincia di Potenza. 14,7mm di pioggia caduti a Genazzano, comune in provincia di Roma, nell’ultima ora. Ecco le immagini che testimoniano questo maltempo di fine Maggio, in cui invece ...

