Meteo USA | violenta ondata di maltempo nel Midwest | almeno 4 morti GALLERY

Meteo pazzo anche negli USA - clamorose nevicate di fine Maggio in Colorado - Arizona e California [FOTO e VIDEO] : Se le Alpi sono sommerse di neve con decine di metri di accumulo ben oltre la metà di Maggio e Roma ha registrato le temperature più basse per il mese in corso, agli Stati Uniti non sta andando poi così tanto meglio. A pochi giorni dall’inizio dell’estate Meteorologica, infatti, intense nevicate hanno colpito l’area di Denver, in Colorado. Questa neve di fine stagione ha colto alla sprovvista gli automobilisti, causando numerosi incidenti e un ...

Meteo - violenta ondata di maltempo negli USA : 60 tornado in 2 giorni - piogge torrenziali e alluvioni lampo. Vittime [FOTO] : Una forte ondata di maltempo ha travolto le Grandi Pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti con piogge torrenziali, alluvioni lampo e quasi 60 tornado. Nel corso di questa ondata di maltempo di due giorni, ci sono stati purtroppo 3 morti e diversi feriti. Due persone sono rimaste uccise in un incidente stradale in Missouri e le autorità hanno affermato che le forti piogge sono state un fattore contribuente alla disgrazia, secondo quanto ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' diffusa nelle ore centrali : Nella giornata di Giovedì avremo nuovamente instabilità a prevalente evoluzione diurna, specialmente nelle aree interne della penisola. I fenomeni più intensi sono previsti sulle zone...

Meteo estremo : linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e Belluno a causa del maltempo : La linea ferroviaria che da Vittorio Veneto porta a Belluno e’ rimasta bloccata stasera a causa della caduta di un albero per ilmaltempo che imperversa sulla zona. L’incidente, ha causato lo stop temporaneo di un convoglio con 65 passeggeri. La circolazione e’ ripresa regolarmente dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato i binari. L'articolo Meteo estremo: linea ferroviaria bloccata tra Vittorio Veneto e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : breve pausa dal maltempo - domani piogge al Nord : Dopo la violenza del maltempo arrivato al Centro-Nord nel weekend del 4-5 maggio con freddo, forti venti, grandine e neve a bassa quota e simili fenomeni che ieri hanno interessato il Sud, finalmente arriva una tregua di bel tempo su tutta l’Italia. Oggi, martedì 7 maggio, infatti splenderà il sole su tutto il Paese, soprattutto al Centro, mentre tra Sud e Sicilia resisterà ancora qualche nuvola. Neanche il tempo di godersi questa pausa, però, ...

Meteo : tempeste - tornado e inondazioni seminano il caos e devastano il cuore degli USA dal Texas all’Iowa : morti e feriti [FOTO] : Dopo 2 giorni di forti tempeste e tornado sul sud degli Stati Uniti e sul Midwest, oggi è atteso ancora forte maltempo. Secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, “la minaccia più grande per violenti temporali continuerà sulle Pianure meridionali, con un secondo round di forte maltempo probabile sulle Valli di Mississippi e Ohio”. La minaccia principale sarà quella di raffiche di vento distruttive e frequenti ...

Le previsioni Meteo per il primo maggio a Ragusa : previsioni meteo ancora gradevoli per chi vorrà trascorrere il 1° maggio, festa del lavoro, all'aria aperta. Qualche nuvola accompagnerà i vacanzieri

Meteo Sicilia : burrasca nel Ragusano - attivato presidio di Protezione civile : E’ stata segnalata, per le prossime ore, dal bollettino regionale di Protezione civile, una possibile criticità in evoluzione per venti da forti fino a burrasca provenienti dai quadranti sud-orientali e significative mareggiate sulle zone costiere della Sicilia sud orientale. Per le possibili condizioni Meteo avverse segnalate, il sindaco di Ragusa ha attivato il presidio territoriale di Protezione civile per il monitoraggio delle aree a ...

Meteo - violente tempeste in Messico : animali morti a causa di grandine grande come palle da baseball [FOTO e VIDEO] : Forti tempeste hanno colpito il Texas nei giorni scorsi, dove due bambini hanno perso la vita a causa di un albero caduto sull’auto su cui stavano viaggiando insieme ai genitori. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi stati del sud degli Stati Uniti, lasciando migliaia di persone senza energia elettrica e il maltempo ha raggiunto anche il Messico. In particolare, nello stato di Coahuila, al confine con il Texas, è ...

Meteo USA : tornado si abbattono sugli Stati del sud - almeno 8 morti : Violente tempeste hanno colpito tutta l’area meridionale degli Stati Uniti: il bilancio è di 8 morti e decine di feriti. Tra le vittime anche bambini. Venti di tempesta hanno scatenato tornado e alluvioni in diversi Stati del sud. In Texas due bambini hanno perso la vita dopo che un albero si è abbattuto sull’auto su cui viaggiavano con la loro famiglia. I genitori, che erano seduti davanti, sono illesi. Segnalate vittime anche in ...

LIVE MotoGP - GP Usa 2019 in DIRETTA : qualifiche a rischio - condizioni Meteo estreme : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli USA 2019, terzo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Austin i team della classe regina si concentreranno sulla definizione degli assetti in vista delle qualifiche di domani e anche della gara di domenica. Il grande favorito della vigilia è senza ombra di dubbio Marc Marquez. L’iberico è stato il dominatore assoluto del round americano in MotoGP: sei vittorie, ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' diffusa nella Domenica delle Palme : La giornata di domani, Domenica delle Palme, sarà caratterizzata da condizioni di instabilità per la presenza di un vortice depressionario alimentato anche da aria fredda proveniente dal Nord...

Meteo - dal cielo cade neve marrone - gialla e arancione : cosa sta succedendo negli USA? [FOTO] : I residenti degli Stati Uniti centrali sono rimasti perplessi quando un’insolita visione è apparsa davanti ai loro occhi: guardando fuori, tutto era ricoperto di neve marrone. La neve presentava anche sfumature di giallo e arancione in parti del Nebraska, della South Dakota, del Minnesota e del Wisconsin, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo. Minneapolis è stata una delle città più grandi a vedere ...

Marc Marquez - MotoGP GP USA 2019 : “Voglio confermare il mio trend ad Austin - ma occhio al Meteo…” : Marc Marquez sbarca ad Austin per dare il via al suo fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 sul Circuit of The Americas, con la chiara intenzione di proseguire il suo dominio sul tracciato texano dove, va ricordato, in MotoGP ha sempre vinto e centrato la pole position sin dal 2013. Per lo spagnolo l’avvio di questo campionato è stato eccellente, e la speranza di proseguire su questo trend è ovviamente elevata. “Siamo ...