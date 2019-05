Meteo Italia | nelle prossime ore scoppiano i temporali su molte regioni

Meteo - ancora maltempo : sarà un weekend con mezza Italia sotto la pioggia : Tempo ancora prevalentemente soleggiato giovedì, ma già da domani torneranno pian piano i temporali. E nel prossimo weekend, fanno sapere gli esperti Meteo, un ciclone porterà ancora instabilità con piogge e temporali. Secondo le previsioni Meteo, tra sabato e domenica mezza Italia sarà sott’acqua. Un ciclone porterà ancora instabilità con pericolo piogge e locali temporali e, stando alle previsioni degli esperti de ilMeteo.it, sarà ...

Meteo Italia : temporali e piogge nel week end per l'ennesima perturbazione in arrivo : L'Italia è ancora lontana da un periodo stabile duraturo. Anche il week end in arrivo si preannuncia all'insegna delle piogge e dei temporali su diverse zone della penisola per il sopraggiungere di...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo sull’Italia nel weekend - persisterà al Sud a inizio settimana : I prossimi giorni saranno caratterizzati da violenti temporali pomeridiani sull’Italia, in particolare al Centro-Nord, che ci porteranno ad un weekend di maltempo su tutta la penisola. Lunedì 27 maggio, le condizioni dovrebbero migliorare al Nord, mentre persisterà l’instabilità sulle regioni meridionali. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, venerdì 24 maggio, e per i quattro ...

Meteo - nuova perturbazione in agguato sull’Italia : attesi temporali e grandinate : Nonostante il ritorno di temperature decisamente più miti, a causa dell'assenza dell'alta pressione, l'Italia è sempre esposta alle perturbazioni in arrivo. Dopo un metà settimane caratterizzata da sole prevalente e temperature diurne in risalita, infatti, da venerdì alcune zone del Paese, in particolare il Nordovest, faranno i conti con un nuovo peggioramento improvviso.Continua a leggere

Meteo Estate 2019 - le Previsioni stagionali di AccuWeather : ondate di caldo e rischio incendi dal Portogallo alle Alpi e alla Polonia - occasionale maltempo in Italia : Manca esattamente un mese all’inizio dell’Estate, eppure in Italia sembriamo lontanissimi dalla bella stagione visto l’andamento del mese di maggio. Dopo un maggio caratterizzato prevalentemente da freddo e maltempo da nord a sud sulla nostra penisola, gli amanti dell’Estate sperano in una stagione calda e piena di sole. Ecco allora arrivare puntuali le Previsioni stagionali di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense nato nel ...

Giro d’Italia 2019 - neve sul Passo Gavia : strada sgomberata entro giovedì? Missione per far passare il tappone - le previsioni Meteo : Proseguono in maniera incessante i lavori per pulire la strada che conduce al Passo Gavia, sono presenti pareti di neve di ben 4 metri ma nessuno si scoraggia e si sta facendo tutto il possibile per permettere il transito del Giro d’Italia in occasione della tappa di martedì 28 maggio. Il comitato organizzatore e gli enti locali si stanno prodigando per fare in modo che il gruppo riesca a passare sulla Cima Coppi tra una settimana ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : instabilità su tutt’Italia nei prossimi giorni - maltempo al Centro-Sud nel weekend : Meteo – Ci attende una settimana caratterizzata dall’instabilità su tutta la penisola, in cui si alterneranno bel tempo e cielo sereno, e rovesci e temporali. In particolare, il Centro-Sud arriverà a vivere un altro weekend di maltempo, l’ennesimo in questo mese di maggio abbastanza irriconoscibile sul nostro Paese. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare perl’Italia per dopodomani, giovedì 23 maggio, e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : nuvole e piogge sparse al Centro-Nord - bel tempo al Sud - temperature in aumento in tutt’Italia : Meteo – All’inizio della terza settimana piena del mese di maggio, il Centro-Nord sarà coperto da nuvole e riceverà piogge sparse, mentre al Sud si avranno in prevalenza condizioni di bel tempo, fatta eccezione per la Sicilia dove domani, mercoledì 22 maggio, potrebbe esserci qualche rovescio. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, martedì 21 ...

Previsioni Meteo dal 22 al 26 maggio : temperature sotto la media in tutta Italia : Nelle ultime settimane le Previsioni meteo non sono state molto clementi. L'Italia è stata investita da temporali e le temperature si sono mantenute piuttosto basse rispetto alla media. È molto probabile che per i prossimi cinque giorni lo scenario non cambierà molto, poiché la tendenza pluviometrica si manterrà al di sopra della media al centro e al sud, mentre quella termica sarà al di sotto degli standard stagionali in tutta Italia. Si sta ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo in tutta Italia - domani bel tempo al Sud e aumento temperature in tutto il Paese : Dopo l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di maggio con piogge torrenziali e violente grandinate al Nord, la situazione non migliora ad inizio settimana. Oggi, lunedì 20 maggio, infatti avremo piogge e temporali su tutto il Paese, mentre da domani le condizioni miglioreranno al Sud, dove ci sarà una prevalenza di bel tempo. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare che dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, 20 ...

Meteo - è un’altra Domenica invernale sull’Italia : freddo anomalo e pioggia battente su gran parte d’Italia : Meteo – Piove e fa freddo su gran parte d’Italia in questa Domenica di metà Maggio: il sole è riservato a pochi fortunati nelle Regioni del Sud, principalmente in Sicilia, in alcune zone della Calabria, della Basilicata e della Puglia. Soltanto in queste Regioni abbiamo temperature miti, ma comunque senza alcun eccesso caldo (al massimo si raggiungono i +22/+23°C nelle zone più calde), mentre sulle Regioni tirreniche e al Nord piove ...

Meteo : vasta depressione sull'Italia - domenica con tanta pioggia e clima autunnale! : Una vasta perturbazione atlantica, l'ennesima di questo anomalo mese di maggio, sta rovinando come da prassi questa terza domenica di maggio, in particolar modo sulle regioni del centro-nord. La...

Meteo - ancora maltempo sull’Italia : tornano temporali e neve - ecco le regioni più a rischio : Che tempo farà la prossima settimana? Secondo gli esperti del Meteo, a partire da lunedì 20 maggio su tutta l'Italia ci saranno piogge, soprattutto al Centro-Nord, e possibili nevicate sulle Alpi. Bisognerà aspettare giovedì 23 maggio per registrare temperature in risalita grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Ma la svolta è ancora lontana.

Meteo Protezione Civile domani : forte instabilita' sull'Italia : Anche la giornata di domani, 19 Maggio, sarà caratterizzata da tempo instabile su gran parte d'Italia per il persistere di una vasta area depressionaria fra Europa centro-occidentale e...