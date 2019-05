Medici per l’Ambiente | “Aderiamo allo sciopero globale per il clima di domani”

Medicina : alla cataratta l’intervento più eseguito - operati 650mila italiani l’anno : Sono 7.000 i medici oculisti, salvano la vista a un milione e trecentomila italiani ogni anno. Ed è la chirurgia della cataratta l’intervento più eseguito, sia nel mondo (26 milioni di casi l’anno scorso, l’83% dell’attività di un centro chirurgico di oculistica), che nel nostro Paese. “Nel 2018, ben 650.000 pazienti sono stati operati in Italia, con una incidenza di 11 persone ogni 1000 abitanti. Nello stesso anno, ...

Tragedia in ospedale - uomo arriva in pronto soccorso per un boccone dei traverso - i Medici stanno litigando e non lo salvano : Una Tragedia quella avvenuta a Napoli nell’ospedale San Paolo. Al pronto soccorso è arrivato un uomo di 54 anni che stava soffocando per un boccone di pizza che gli era andato di traverso. I sanitari presenti in ospedale stavano litigando e non hanno soccorso per tempo l’uomo praticandogli le manovre per la disostruzione. L’uomo così è deceduto. I familiari della vittima hanno denunciato l’accaduto gravissimo e così è stata ...

Muore al pronto soccorso soffocato da un pezzo di pizza mentre i Medici litigano tra loro : aperta un’inchiesta : Un’indagine dell’autorità giudiziaria, avviata dopo la denuncia dei familiari, dovrà fare luce su quanto accaduto a Napoli, dove un uomo di 54 anni, M.D.G., è morto soffocato da un pezzo di pizza mentre si trovava al pronto soccorso. E un’inchiesta interna è stata disposta anche dal commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, per stabilire le effettive cause della morte dell’uomo, deceduto nella tarda ...

Napoli - “Noemi è fuori pericolo”. L’annuncio dei Medici dell’ospedale Santobono : La piccola Noemi, la bambina ferita durante un agguato camorristico lo scorso 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, non è più in pericolo di vita. Lo annuncia il bollettino diffuso dall’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Noemi “è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno. I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi ...

I Medici del Santobono : «Noemi è fuori pericolo - respira da sola e può mangiare» : Buone notizie dall'ultimo bollettino del Santobono sulla bambina ferita nella sparatoria in piazza Nazionale. «La piccola Noemi è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La...

“È solo artrite” - ma i Medici sbagliano diagnosi : 17enne muore per un cancro al midollo spinale : Alix Cassidy è morta a 17 anni dopo che i medici hanno scambiato per artrite un tumore aggressivo al midollo spinale. I primi sintomi si erano manifestati lo scorso ottobre, quando non riusciva più a muovere le dita delle mani, ma l'hanno curata solo con antidolorifici. Il dolore della mamma: "Non avrei mai immaginato ad un epilogo simile. Se lo avessero scoperto prima, forse avremmo potuto fare qualcosa per salvarla".

Vincent Lambert - i Medici in Francia iniziano l’iter per staccare la spina al 42enne tetraplegico. I genitori : “Mostri” : Sono iniziate le procedure per mettere fine alla vita di Vincent Lambert, tetraplegico di 42 anni in stato vegetativo da dieci anni. In Francia, l’uomo è diventato il simbolo del dibattito sul fine vita e da tempo continua la lotta tra la moglie e i medici da una parte, che vogliono staccare la spina, e i genitori che si oppongono dall’altra. A decidere di terminare le cure è stato il dottor Vincent Sanchez, capo dell’unità per ...

Infortunio Tom Dumoulin - arriva l’esito degli esami Medici : ecco i tempi di recupero : Dopo essersi ritirato prima dell’inizio della 5ª tappa del Giro d’Italia, Tom Dumoulin ha ricevuto gli esiti degli esami medici in merito al suo Infortunio al ginocchio: fortunatamente il ciclista olandese non ha rimediato gravi danni Doveva essere uno de favoriti alla vittoria finale ma il Giro d’Italia 2019 di Tom Dumoulin si è trasformato ben presto in un incubo. Il ciclista olandese è caduto rovinosamente nel corso ...

Sanità - concorsi pubblici per amministrativi - dirigenti Medici e Oss : scadenza 13 giugno : Lo sblocco delle assunzioni nel comparto della Sanità, ha aperto nel Sud Italia un importante spiraglio per quanto riguarda l'indizione di nuovi concorsi pubblici, grazie all'intesa raggiunta nei mesi scorsi tra Ministero della Salute e Mef. Dall'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "concorsi ed Esami", emergono in particolare tre selezioni per amministrativi a Caserta, per dirigenti medici a Catania e la mobilità di Oss ...

Per i Medici c’erano poche speranze - ma lui esce dal coma e torna a scuola : la storia di Lorenzo : Lorenzo Mori è un ragazzo di diciassette anni che lo scorso anno, pochi giorni prima di Natale, ha avuto un brutto incidente in motorino a Verona. Entra in coma e i medici ai genitori spiegano che la sua vita è in bilico. Ma dopo cinque mesi il giovane pian piano si è risvegliato ed è tornato anche a scuola.

Per i Medici è asma - ma si scopre che è sepsi : amputate gambe e mani a Lydia - mamma di 41 anni : La storia di Lydia Galbally, 41enne inglese e mamma di due bambini di 9 e 11 anni, alla quale sono state amputate mani e gambe dopo che i medici hanno sbagliato diagnosi: quella che credevano fosse asma, era invece sepsi, una infezione sviluppata forse a causa di una tubercolosi non trattata: "Vogliamo far sapere quanto è stata coraggiosa".

Vittoria senza ambulanza medicalizzata per mancanza di Medici : Trasferimento della ambulanza medicalizzata da Vittoria a Scoglitti. Sulla vicenda è intervenuto anche il coordinatore provinciale di DB, Alfano

Genova - 15enne in coma da 9 mesi salvato dai Medici del Gaslini : era dato per spacciato : Un ragazzo albanese vittima di un incidente stradale lo scorso anno è stato tratto in salvo dai medici dell'ospedale Gaslini di Genova: nel suo paese era stato dato per spacciato.

Napoli : Giuramento di Ippocrate per oltre 500 giovani Medici : Un lungo applauso per salutare la piccola Noemi che, giorno dopo giorno, sta migliorando sempre più. I giovani medici che stamane hanno prestato il Giuramento di Ippocrate hanno salutato così l’inizio di un cammino che li vedrà impegnati nel difficile compito di assicurare cure ai cittadini e farsi strada nella professione. Un compito che sempre più sembra possibile, grazie ai progressi che un po’ alla volta si iniziano a registrare . Ma, ha ...