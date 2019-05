Mediapro-Serie A | si cerca l’accordo entro giugno

La Lega apre a Mediapro - si studia la proposta per un canale tv della Serie A : I diritti televisivi sono la base economica per la Serie A che dipende per il 60% da quegli introiti, e proprio in questi giorni si sta giocando una partita fondamentale per il prossimo triennio. Il 24 giugno infatti è fissata la prima data per il processo con Mediapro per il contenzioso riguardo il triennio 2018-2021. Come scrive Repubblica Mediapro che aveva lasciato nelle casse della Lega 50 milioni (più 14 di Iva) come anticipo in ...

Mediapro - la nuova sfida sui diritti tv della Serie A : Mediapro diritti Tv Serie A – Si accende un faro sul futuro dei diritti dv della Serie A, che potrebbe riportare sulla scena il gruppo audiovisivo Mediapro. Nell’assemblea di ieri, tenutasi a Milano, l’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, ha esposto il nuovo piano industriale del massimo campionato italiano, rivelando anche la proposta […] L'articolo Mediapro, la nuova sfida sui diritti tv della Serie A è stato ...

Serie A : la Lega studia il canale tv con gli spagnoli di Mediapro - Agnelli irritato : 'L'obiettivo è trasformare un'associazione che organizza il campionato in una sport media company'. La dichiarazione d'intenti è di Luigi De Siervo che ieri ha presentato il piano industriale ai club: si punta, con l'apertura di 4 nuovi sedi, a esportare il brand della Serie A ...

Mediapro propone partnership tecnica e nessun canale a Lega Serie A : partnership tecnica' e nessun canale da mettere in piedi da parte di Mediapro. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta del colosso spagnolo Mediapro alla Lega calcio di Serie A, dove oggi in Assemblea sarà presentato piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo. Mediapro, che un anno fa, aveva versato per i diritti tv una caparra nelle casse della Lega di 64 milioni di euro, smentisce così alcune ricostruzioni. La ...

Mediapro propone patnership tecnica e nessun canale a Lega Serie A : Partnership tecnica' e nessun canale da mettere in piedi da parte di Mediapro. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta del colosso spagnolo Mediapro alla Lega calcio di Serie A, dove oggi in Assemblea sarà presentato piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo. Mediapro, che un anno fa, aveva versato per i diritti tv una caparra nelle casse della Lega di 64 milioni di euro, smentisce così alcune ricostruzioni. La ...

Diritti tv - Mediapro propone partnership alla Lega di Serie A [DETTAGLI] : A quanto si apprende, il colosso spagnolo dei Diritti tv Mediapro avrebbe offerto alla Lega di Serie A una partnership tecnica. Mediapro un anno fa era uscito dalla battaglia sui Diritti tv perdendo la caparra da 64 milioni di euro ed ora è tornato alla carica. proponendosi di affiancarla nella produzione audiovisiva e nella distribuzione, nei confini della Legge Melandri, quindi la Lega sarebbe libera di vendere i Diritti tv. Gli spagnoli ...

Serie A - Mediapro punta il canale di Lega : Mediapro canale di Lega – Non solo la questione dei 64 milioni di caparra versati alla Lega e mai tornati alla base. Nell’assemblea del 9 maggio della Lega Serie A, Mediapro sarà protagonista anche per quanto riguarda il futuro ciclo di diritti televisivi, quello che va dal 2021 al 2024. Le due questioni potrebbero infatti […] L'articolo Serie A, Mediapro punta il canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...