Massimo Cacciari | M5S e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Matteo

Massimo Cacciari : "M5s e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Salvini" : “M5s e Pd ci dicano subito cosa faranno per fermare Salvini”. A chiederlo è il filosofo Massimo Cacciari in un’intervento sul Fatto Quotidiano.La resa dei conti si fa ormai prossima e non vedo quale utilità abbiano i 5 stelle a rinviarla. Anche la finzione del “contratto di governo”, come era troppo facile prevedere, ha cessato di funzionare. Cacciari prosegue:Dal comodo limbo della aurea ...

Massimo Cacciari horror : "Vi spiego come morirà il Movimento 5 Stelle e cosa farà il Pd dopo". Fine oscena : In Spagna come in Italia. Per Massimo Cacciari il Movimento 5 Stelle è destinato a una Fine rapida e molto dolorosa (per Luigi Di Maio, soprattutto). Ovvero, venire ridimensionati fino quasi a sparire. Il filosofo di riferimento di certa sinistra, intervistato da Repubblica, spiega il parallelo tra

Massimo CACCIARI/ 'Leggendo Nietzsche ho deciso di non sposarmi e non avere figli' : MASSIMO CACCIARI svela come la filosofia gli abbia di fatto cambiato la vita. Sulle sue sfuriate ammette: 'Ho un brutto carattere, è vero, però...'

Massimo Cacciari : "Temo l'idea che con la vecchiaia mi parta il cervello. L'imitazione di Crozza? Grosso e grasso - non mi somiglia" : "Della morte non me ne frega nulla. Ci penso continuamente, ma nei termini in cui ci pensava Spinoza, ma anche Platone, tante volte citati senza capirci nulla", a parlare è il filosofo Massimo Cacciari, 74 anni, che ha scelto di raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera. A chi gli domanda quale sia invece il suo rapporto con la vecchiaia, Cacciari risponde:Tremendo. Detesto chi ne parla come di un sereno tramonto. Tremo all'idea ...

Massimo Cacciari : «Dopo aver letto Nietzsche ho deciso di non sposarmi. E della morte non me ne frega nulla» : Le manca la politica attiva? «Inascoltato, ho cercato di dare una mano alla formazione di un Pd mai nato. Dopo, non ho mai pensato di ricandidarmi: o sei interno a una struttura coerente con ciò che ...

Massimo Cacciari - la certezza sull'imminente crisi di governo : "Su cosa cadrà il patto Lega-M5s" : Sul futuro del governo, dove lo scontro tra Lega e M5s ha raggiunto i massimi livelli, Massimo Cacciari mostra di avere le idee chiare. E le espone in un'intervento sul Fatto Quotidiano: "Nessuno manderà il governo in crisi prima delle Europee", premette. "Allora, magari in caso di consensi sopra il

Otto e mezzo - Lilli Gruber a Massimo Cacciari : "Cosa pensa di questo governo?". Esecuzione politica in diretta : Il clima a Otto e mezzo è quello ideale: un salottino molto sinistro in cui Lilli Gruber invita Massimo Cacciari, Massimo Franco e Carlo Calenda, che nel lOtto fa quasi la figura del salviniano. Si parla molto di Pd (con toni enfatici, "alle europee al 25%"), di Europa, integrazione e migranti, e l'

"La difesa di una tradizione immobile porta al disastro". Intervista a Massimo Cacciari : In fondo alla direzione che indicano, c'è la rovina: "I tradizionalisti del Congresso di Verona sono dei reazionari pericolosissimi. Non intendono affrontare il problema della dissoluzione della famiglia, che è reale, comprendendo quali sono le radici della questione e individuando una via d'uscita positiva. Pretendono di riportare l'intera società nel passato. Un'operazione impossibile. E molto rischiosa. Perché ...

Massimo Cacciari massacra Zanda e il Pd : "Stipendi più alti per i parlamentari è una follia" : Massimo Cacciari è quasi incredulo davanti all'ultima gaffe del senatore del Pd Luigi Zanda, che lo scorso febbraio ha depositato una proposta di legge per aumentare gli stipendi a tutti i parlamentari. Il filosofo intervistato dal Fatto quotidiano commenta come al solito durissimo: "Una folia, non