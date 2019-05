Mario Kart | è in arrivo il gioco per smartphone

Mario Kart Tour per mobile sembra essere un gioco pesantemente "pay-to-win" : Il primo test beta per Mario Kart Tour è iniziato da poco in Giappone e l'utente Twitter Dr. Serkan Toto ha pubblicato un tweet in cui afferma che il gioco sembra dare un chiaro vantaggio a chi utilizza denaro in game. Naturalmente, tutto questo è soggetto a modifiche, in quanto si tratta di un beta test, segnala Dualshockers.Tuttavia, cercando l'hashtag di Mario Kart Tour su Twitter non si ottengono molti risultati o informazioni ...

Mario Kart Tour per mobile sembra essere un gioco "pay-to-win" : Il primo test beta per Mario Kart Tour è iniziato da poco in Giappone e l'utente Twitter Dr. Serkan Toto ha pubblicato un tweet in cui afferma che il gioco sembra dare un chiaro vantaggio a chi utilizza denaro in game. Naturalmente, tutto questo è soggetto a modifiche, in quanto si tratta di un beta test, segnala Dualshockers.Tuttavia, cercando l'hashtag di Mario Kart Tour su Twitter non si ottengono molti risultati o informazioni ...

Mario Kart Tour : un filmato di gioco ci mostra come si presenta il titolo su smartphone : Nintendo ha da sempre tenuto molto sotto controllo il suo franchise Mario Kart fin ora, e si vi stavate domandando anche voi quanto Mario Kart Tour avrebbe rispettato la consueta formula, sarete felici di sapere che un video gameplay è disponibile proprio per fornirci una panoramica del titolo per dispositivi mobili.come riporta Eurogamer.net, ad una prima occhiata sembra piuttosto simile a quanto già visto per console, anche se sostanzialmente ...

Mario Kart Tour si mostra per la prima volta in video e in alcuni screenshot : Grazie alla beta privata giunta nei giorni scorsi possiamo ammirare le prime immagini e video di Mario Kart Tour. L'articolo Mario Kart Tour si mostra per la prima volta in video e in alcuni screenshot proviene da TuttoAndroid.

Parte la Beta di Mario Kart Tour su Android : tanti dettagli ufficiali per il titolo di corse mobile : Nintendo è praticamente pronta ad invadere con il suo Mario Kart Tour i nostri dispositivi mobile. Pensato espressamente per smartphone iOS e Android, il nuovo capitolo della celebre serie corsistica pennellerà entro la fine dell'anno gli schermi touch di altissima velocità, personaggi coloratissimi e piste da capogiro. Un po' come ha sempre fatto sulle console casalinghe e portatili della "grande N", compresa la più recente Nintendo Switch. Si ...

Mario Kart Tour : Screenshot - Roster - Modalità di gioco ed altro ancora dalla Closed Beta : In queste ore Nintendo ha invitato diversi giocatori in USA e Giappone a provare in Anteprima “Mario Kart Tour”, attraverso la Closed Beta Android e iOS. Inutile dire che uno o forse più dei partecipanti non hanno esitato a condividere dei dettagli che vi riportiamo a seguire. Mario Kart Tour: Nuovi dettagli dalla Beta Le vetture accelerano automaticamente, il giocatore deve solo sterzare a destra o sinistra Il gioco ...

Mario Kart Tour : Personaggi ed altro ancora dalla Closed Beta : In queste ore Nintendo ha invitato diversi giocatori in USA e Giappone a provare in Anteprima “Mario Kart Tour”, attraverso la Closed Beta Android e iOS. Inutile dire che uno o forse più dei partecipanti non hanno esitato a condividere dei dettagli che vi riportiamo a seguire. Mario Kart Tour: Nuovi dettagli dalla Beta Le vetture accelerano automaticamente, il giocatore deve solo sterzare a destra o sinistra Il gioco ...

Il Solitario di Windows - Mortal Kombat e Super Mario Kart entrano nella Hall of Fame dei videogiochi : Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entrati nella prestigiosa World Video Game Hall of Fame.Come riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono Mortal Kombat (1992), Super Mario Kart (1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e il Solitario incluso in ogni versione di Windows dal 1990 al 2013.Sin dal 2015, la Hall of Fame dei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi ...

Mario Kart Tour corre verso l'uscita : arriva la beta del gioco mobile : Possibile che, nelle prossime settimane, vengano diramati dettagli anche per l'Europa? Probabile, anche considerando che parliamo di un mercato importante nell'economia degli affari di Nintendo. HD ...

Mario Kart Tour sarà disponibile per gli smartphone il prossimo mese : Sapevamo che Mario Kart Tour non sarebbe arrivato durante il mese di marzo come inizialmente previsto, però l'attesa sarà più breve di quanto ci aspettassimo perché Nintendo ne anticiperà il lancio, almeno in beta. L'articolo Mario Kart Tour sarà disponibile per gli smartphone il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.