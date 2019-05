Mario Coppola Potenza | “In Italia regna la mafia Il Catania non poteva uscire”

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019), centrocampista del, ha pubblicato un post su Facebook ripreso da tutto.com in cui fa delle pesantissime accuse, parlando addirittura didopo l’eliminazione contro il. Queste le sue parole: “Purtroppo incontinua are la.. brutto uscire così ! Rigore da ergastolo all’andata sull’1-1, gol regolare sullo 0-1… uno scippo nel vero senso della parola! Ile Lo Monaco nonno uscire… io sono orgoglioso della mia squadra e dei miei compagni… abbiamo letteralmente dominato all’andata e abbiamo dominato al Massimino davanti a 15 mila persone ! Ho pianto tanto perché tutti noi meritavamo di continuare a sognare ! Forza”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla Serie CL'articolo): “Inla. Il ...

_el_panteron : @federiconecosta Fede dai, aspetta fonti credibili non il Mario Coppola di turno - mario_ivo : RT @nao_muito: Cena forte do novo filme da Sofia Coppola -