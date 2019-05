Marco Bellocchio | Nel ' Traditore' ho messo Andreotti in mutande Mi sono preso il

Marco Bellocchio racconta una scena di Il traditore : “Questa sequenza unisce due momenti della vita del protagonista distanti nel tempo. È una libertà che mi sono concesso”, spiega il regista del film. Leggi

Marco Bellocchio : ecco tutti i film imperdibili aspettando Cannes : Rai Movie festeggia Marco Bellocchio in occasione della presentazione del film “Il traditore” in concorso al Festival di Cannes 2019. La notte di giovedì 23 maggio andrà in onda una maratona di tre film che sviluppano, in modo inatteso e personale, la riflessione sul tema familiare dell’autore de I Pugni in tasca. Si comincia alle 24.30 con “Sorelle mai” del 2010, originalissima antologia di sei episodi girati fra il 1999 e il ...

Festival di Cannes 2019. Marco Bellocchio e «Il traditore» : Marco Bellocchio è un’habitué del Festival di Cannes. Quest’anno con Il traditore, sul pentito di mafia Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), è la sua dodicesima volta (se si conta anche l’esperienza come membro della giuria nel 2007). Il suo rapporto con la kermesse d’oltralpe inizia nel 1977 con Il gabbiano, tratto da Cechov, con Laura Betti, Remo Girone e Paola Villoresi. Fu presentato fuori concorso. Nel 1980 partecipa al concorso con ...

