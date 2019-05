Manchester City ad un passo da Cancelo | a chiederlo è stato Guardiola?

Calciomercato Juventus - dal Portogallo : offerta del Manchester City per Cancelo : Calciomercato Juventus – Potrebbe essere già finita l’avventura alla Juventus di Joao Cancelo. Ne sono sicuri in Portogallo, dove il quotidiano sportivo Record parla di un accordo ormai ad passo fra il club bianconero e il Manchester City sulla base di 60 milioni. La Juventus ha acquistato Cancelo una stagione fa dal Valencia per 40 milioni. Il calciatore, per le sue caratteristiche offensive, piace molto a Guardiola. ...

FA Cup : il Manchester City passeggia sul Watford - la partita termina con un perentorio 6-0 : Con la netta vittoria in finale di FA Cup per 6-0 contro il Watford il Manchester City ha conquistato il suo quarto trofeo stagionale, dopo le vittorie in campionato, Coppa di Lega e Community Shield. E' mancato quest'anno solo lo scatto decisivo in Champions agli uomini di Guardiola, competizione in cui sono usciti per mano del Tottenham nei quarti di finale. Guardiola non vorrebbe lasciare il Manchester City Nella giornata di ieri per l'ex ...

Manchester City - Guardiola imbufalito in conferenza stampa : Pep a muso duro contro un giornalista [VIDEO] : Provocato nel corso della conferenza stampa successiva al successo in FA Cup contro il Watford, l’allenatore del City non le ha mandate a dire ad un giornalista conferenza stampa di fuoco per Pep Guardiola dopo il successo in FA Cup del suo Manchester City, l’allenatore catalano non le ha mandate a dire ad un giornalista colpevole di avergli rivolto una domanda poco carina. Quale? Se avesse ricevuto denaro extra contratto dal ...

Il Manchester City è il passato - Kompany riparte dall’Anderlecht : sarà allenatore-giocatore per tre anni : Ufficializzato l’addio al City, il difensore belga torna in patria per vestire i panni di allenatore-giocatore dell’Anderlecht Nuova vita per Vincent Kompany, il difensore belga infatti lascia il Manchester City e torna in patria, firmando con l’Anderlecht un triennale per ricoprire il ruolo di allenatore-giocatore. Chiusa la parentesi durata undici anni in Inghilterra con la maglia dei ‘citizens’, il classe ...

Manchester City – Il capitano Kompany lascia il club : la lettera sui social : Manchester City: il capitano Kompany annuncia l’addio al club dopo 11 stagioni Il capitano del Manchester City, Vincent Kompany, ha annunciato che lascerà il club dopo 11 stagioni. Il 33enne difensore ha aiutato il City a vincere quattro titoli di Premier League, due Fa Cup e quattro Coppe di Lega. “Ancora non sembra reale“,ha detto Kompany, che ha segnato 20 gol in 360 partite, in una lettera aperta su Facebook. ...

Manchester City - Kompany dice addio dopo 11 anni : la commovente lettera del difensore [FOTO] : Tempo di addii importanti. Non solo De Rossi alla Roma, un’altra bandiera importante lascia infatti la propria squadra. E’ notizia dell’ultima ora l’addio di Vincent Kompany al Manchester City. dopo 11 anni, il difensore e capitano di tante battaglie non farà più parte degli inglesi. 20 gol in 360 partite per il calciatore che si affida al suo profilo ufficiale Facebook per l’annuncio, il giorno dopo il ...

Uragano Manchester City - 6-0 al Watford e mani anche sulla FA Cup : Guardiola è nella storia del calcio inglese : L’allenatore catalano conquista tutti i trofei in palio in Inghilterra, prendendosi anche la FA Cup grazie al successo per 6-0 contro il Watford Il Manchester City non lascia nemmeno le briciole, la formazione di Guardiola si prende anche la FA Cup e centra il ‘triplete’ interno dopo aver conquistato Premier League e Carabao Cup. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP Mai nessuno nella storia come Guardiola, che aggiunge nel mazzo ...

La FA Cup è del Manchester City : battuto il Watford 6-0 : A Wembley festeggiano i Citizens che battono il Watford e centrano il primo ‘treble’ domestico della storia. Decidono David Silva, Sterling (tripletta), De Bruyne e Gabriel Jesus.Manchester City-Watford 6-026′ David Silva, 39′, 82′ , 87′ Sterling, 61′ De Bruyne, 68′ Gabriel JesusManchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Gundogan (Sané 72), David ...

Probabili Manchester City-Watford - Finale FA Cup 18-05-2019 e Info : FA Cup 2019, le Probabili formazioni di Manchester City-Watford, Finale, sabato 18 maggio ore 18.00. Citizens a caccia del ‘trouble’.Il Manchester City sogna il ‘trouble’ mai riuscito nella storia a nessun club inglese. A dire il vero ci era riuscito lo United di Sir Alex Ferguson nel 1999, quando al posto della Copa di Lega vinse la Champions League, mentre nel 2001 il Liverpool guidato da Gerard Houllier vinse ...

Il giornalista Boulma svela : 'Oggi Allegri ha parlato col presidente del Manchester City' : La notizia dell'esonero di Allegri ha sorpreso parte della critica, convinta che il tecnico toscano sarebbe rimasto almeno un'altra stagione alla guida della Juventus. Questa mattina alle 13 è arrivata l'ufficialità della notizia sul sito della Juventus, ed ovviamente adesso scatta il toto allenatore, con molte ipotesi su chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri. In merito al futuro professionale di Massimiliano Allegri, si è espresso il ...

Finale FA Cup - Manchester City-Watford in esclusiva su DAZN : La Premier League si è conclusa una settimana fa con il sesto titolo conquistato dal Manchester City, ma la formazione di Guardiola ha ora la possibilità di rendere ancora più importante la stagione nonostante l’amarezza per l’eliminazione in Champions League. I “Citizens” infatti saranno impegnati domenica nella Finale di FA Cup dove affronteranno il Watford. […] L'articolo Finale FA Cup, Manchester City-Watford in ...

Guardiola : «Accuse FPF? Il Manchester City oggi è innocente» : Il Manchester City è «innocente fino a prova contraria» per le accuse di aver violato le regole del Fair Play Finanziario, ha spiegato il tecnico Pep Guardiola. «Ho detto molte volte che mi fido del club», ha detto Guardiola. «Se l’Uefa deciderà che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, saremo puniti. So che la gente vuole trovarci […] L'articolo Guardiola: «Accuse FPF? Il Manchester City oggi è innocente» è stato realizzato da Calcio ...