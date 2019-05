Maltempo | Regione Lazio stanzia 2 milioni per il ripascimento delle coste

meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) E’ stata pubblicata oggi dallala determina relativa ai finanziamenti concessi a favore dei Comuni di Montalto di Castro, Santa Marinella, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi e del X municipio di Roma Capitale per l’immediato avvio di opere diurgenti:ti oltre 2di euro. Le risorse messe a disposizioneamministrazioni locali rientrano nel programma triennale per la difesa e la ricostruzione dei litorali, approvato lo scorso febbraio dalla giunta Zingaretti. “Con questo finanziamento, previsto dal programma di difesa dei litorali, lavuole assicurare un’immediata risposta non solo ai danni provocati dalle recenti ondate di, ma anche ai problemi già a suo tempo segnalati dalle amministrazioni locali. In questi mesi non ci siamo limitati a effettuare sopralluoghi, ma abbiamo messo in campo ...

iltirreno : Apicoltura in emergenza, la Regione pensa di chiedere al governo il riconoscimento dello stato di calamità - CopagriNazional : RT @agrinsieme: #Maltempo: appello di #Agrinsieme #ReggioEmilia per contenere i danni delle ultime #precipitazioni nel reggiano, 'la @Regio… - agrinsieme : #Maltempo: appello di #Agrinsieme #ReggioEmilia per contenere i danni delle ultime #precipitazioni nel reggiano, 'l… -