Maltempo nel Modenese | frana minaccia una stalla | evacuate 64 mucche

Maltempo Lombardia : grandinata nel Monzese - colture distrutte : Ortaggi distrutti e danni anche su mais, frumento e avena: è il primo bilancio dei danni del Maltempo, elaborato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza. Le avverse condizioni meteo ieri sera ha colpito una fascia di diversi km tra i comuni di Vimercate, Concorezzo e Villasanta, in provincia di Monza. La bomba d’acqua e la successiva grandinata – precisa la Coldiretti interprovinciale in base alle rilevazione dei tecnici ...

Meteo USA - violenta ondata di Maltempo nel Midwest : almeno 4 morti [GALLERY] : Il Midwest statunitense flagellato da maltempo e fenomeni Meteo estremi: un tornado ha colpito la regione, provocando la morte di almeno 4 persone e obbligando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi a causa delle piogge torrenziali, forti venti e fulmini. Le avverse condizioni Meteo si registrano soprattutto in Missouri, Kansas e Oklahoma. E’ stato lanciato l’allarme anche per i possibili allagamenti, mentre sono sotto stretta ...

Maltempo : in Veneto permane stato attenzione per possibili frane nell'Alpago : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha aggiornato le zone di allertamento per criticità idrogeologiche e idrauliche in Veneto. Per quanto concerne la valutazione della situazione idrogeologica ed idraulica, i livelli lungo l'asta del Frat

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Maltempo sull’Italia nel weekend - persisterà al Sud a inizio settimana : I prossimi giorni saranno caratterizzati da violenti temporali pomeridiani sull’Italia, in particolare al Centro-Nord, che ci porteranno ad un weekend di maltempo su tutta la penisola. Lunedì 27 maggio, le condizioni dovrebbero migliorare al Nord, mentre persisterà l’instabilità sulle regioni meridionali. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare per l’Italia per dopodomani, venerdì 24 maggio, e per i quattro ...

Maltempo nel Bergamasco : frana invade strada - famiglie isolate : Una frana ha invaso una strada nel Bergamasco, che collega Zambla Alta e Plassa. A causa dello smottamento, una decina di famiglie sono bloccate da ieri in località Plassa, a Oltre il Colle. Oltre 350 metri cubi di sassi e terreno si sono riversati dal costone di montagna, ostruendo completamente la strada. L'articolo Maltempo nel Bergamasco: frana invade strada, famiglie isolate sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : instabilità su tutt’Italia nei prossimi giorni - Maltempo al Centro-Sud nel weekend : Meteo – Ci attende una settimana caratterizzata dall’instabilità su tutta la penisola, in cui si alterneranno bel tempo e cielo sereno, e rovesci e temporali. In particolare, il Centro-Sud arriverà a vivere un altro weekend di maltempo, l’ennesimo in questo mese di maggio abbastanza irriconoscibile sul nostro Paese. Ecco allora le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare perl’Italia per dopodomani, giovedì 23 maggio, e ...

Maltempo - frana nel bolognese : crolla una casa. VIDEO : Maltempo, frana nel bolognese: crolla una casa. VIDEO Intervento dei Vigili del Fuoco a Borgo Tossignano, dove un'abitazione ha collassato in seguito a un movimento del terreno, dopo giorni di forti piogge: le persone che abitavano nella struttura sono state sfollate per tempo senza danni Parole chiave: ...

Maltempo : Coldiretti Padova - allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa (3) : (AdnKronos) - A proposito di assicurazioni, Condifesa Padova, il consorzio che si occupa della difesa delle colture dagli eventi atmosferici, ricorda che le aziende hanno ancora la possibilità di attivare questa forma di tutela. “I termini sono ancora aperti – afferma il presidente di Condifesa Pado

Maltempo : Coldiretti Padova - allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa (2) : (AdnKronos) - “L’acqua sta defluendo abbastanza rapidamente, anche se ci vorrà un po’ di più nelle zone vallive – conferma Massimo Bressan,presidente di Coldiretti Padova, anch’egli alle prese con gli allagamenti nella sua azienda agricola di Santa Margherita d’Adige a Borgo Veneto – ma ci vorranno

Maltempo : Coldiretti Padova - allagati centinaia di ettari di coltivazioni nella Bassa : Padova, 20 mag. (AdnKronos) - Agricoltura a mollo in tutta la provincia, ma è nella Bassa Padovana la situazione più critica di questi giorni. Sono centinaia gli ettari di coltivazioni allagate, Coldiretti Padova sta raccogliendo decine di segnalazioni: a mollo i tunnel con le piantine di angurie, m

Maltempo - nel Bolognese case travolte dal fango : residenti evacuati : Uno smottamento di ingenti dimensioni ha interessato il territorio dei comuni di Fontanelice e Borgo Tossignano

Maltempo - grossa frana nel Bolognese : evacuazioni e sopralluogo in corso [VIDEO] : E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco a Borgo Tossignano (Bologna) per una frana che ha parzialmente interessato un’abitazione: evacuate le persone all’interno della struttura. Si sta eseguendo un sopralluogo aereo in elicottero per monitorare l’area. Diversi gli interventi nel Bolognese, soprattutto nella giornata di ieri, per allagamenti che, a causa della pioggia, hanno interessato scantinati e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : alternanza di bel tempo e instabilità in settimana - Maltempo al Sud nel weekend : Maggio continua all’insegna del maltempo anche nella terza settimana piena del mese sull’Italia. Dopo aver avuto condizioni insolite e tipicamente invernali in tutti i weekend del mese finora, il Sud sembra destinato a vivere un altro fine settimana di maltempo dopo diversi giorni caratterizzati da alternanza di bel tempo e instabilità su tutto il Paese. Maggio, insomma, conferma le sue anomalie anche nella seconda parte del mese. Ecco le ...