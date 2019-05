Malattie cardiovascolari | osteoporosi e diabete | i rischi aumentano se cala il

Ictus e Malattie cardiovascolari : saltare la colazione è un fattore di rischio : Il fatto che saltare la colazione faccia male alla salute non è solo un modo di dire o un luogo comune. In base ai risultati di uno studio pubblicato su JAAC, saltare la colazione aumenta il rischio di morte prematura dovuta a malattie cardiovascolari. «Il nostro studio sostiene i benefici del fare colazione nel supportare la salute cardiovascolare» scrive il primo autore della ricerca Shuang Rong, della Wuhan University of Science and ...

L’obesità si può sconfiggere : scongiurando anche diabete - Malattie cardiovascolari e tumori : Parte da Napoli la rivoluzione del movimento contro L’obesità, un progetto che nasce dall’Ordine dei Medici partenopeo e UISP Napoli, in collaborazione con l’Associazione medici diabetologi e l’Università Partenope (Dipartimento di scienze motorie e del Benessere) e con il patrocinio del Comune di Napoli. Evocativo il titolo: «Obesità? No grazie, preferisco muovermi!». Domani (sabato 4 maggio) un primo appuntamento nell’auditorium ...

In arrivo il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi - contro il diabete e le Malattie cardiovascolari : Le fibre alimentari aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l’insorgenza del diabete di tipo 2. Proprio per queste ragioni, i ricercatori del CREA (centri di Cerealicoltura e Colture Industriali e di Olivicoltura, Frutticoltura e agrumicoltura) hanno sviluppato un pane “ad alto contenuto di fibre”, arricchito per la prima volta con le fibre contenute nella farina di agrumi. ...

Malattie cardiovascolari - a Catania esperti da tutto il mondo : Il Mediterraneo come filo conduttore che lega indissolubilmente salute, scienza e benessere. esperti da tutto il mondo si riuniscono in occasione della nona edizione del “Mediterranean Cardiology Meeting” in programma all’Hotel Sheraton di Catania dal 13 al 15 aprile 2019. Oltre millecinquecento tra ricercatori e specialisti si sono dati appuntamento nella città etnea per presentare le maggiori novità nell’ambito della ...

Malattie cardiovascolari e infarto prime cause di morte per le donne : avvisaglie diverse da quelle maschili : Otto italiane su dieci non sanno che le Malattie cardiovascolari e l'infarto sono la prima causa di morte per l'universo femminile e una donna su due pensa che il rischio di avere un infarto sia ...