Luke Perry | il ricordo di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio | ‘Per noi era un’icona’

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Ci sentivamo come bambini in un negozio di caramelle,era un’icona di stile assoluta per noi, da ragazzini. Non avrebbe potuto essere più gentile di quanto sia stato”, parola di. L’attore americano, ex marito di Angelina Jolie, e la sua co-starhanno raccontato com’è stato dividere il set di C’era una volta… a Hollywood (QUI il trailer ufficiale) con il compianto, anch’egli presente nel film con una piccola parte. View this post on Instagram Our Summer Cover stars on the #Cannes red carpet for @OnceInHollywood. Quentin, Leo, andhave their first convo since it wrapped at the link in our bio. A post shared by Esquire (@esquire) on May 21, 2019 at 9:46am PDTricordanosul set di C’era una volta… a ...

