meteoweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019), ma non innocue per l’ambiente, tanto da causarepiante. E’ questo quanto emerge da uno studio sullecompostabili condotto da un team di biologi e chimici dell’Università di Pisa. La ricerca pubblicata su “Ecological Indicators”, rivista tra le più rilevanti nel settorescienze ambientali, ha esaminato l’impatto sulla germinazionepiantepiù comunidi plastica per la spesa. In particolare l’analisi ha riguardato le tradizionali shopper non-realizzate con polietilene ad alta densità (HDPE) e quelle di nuova generazione,e compostabili, realizzate con una miscela di polimeri a base di amido. I ricercatori hanno esaminato gli effetti fitotossici del lisciviato, ossia della soluzione acquosa che si forma in seguito all’esposizioneagli agenti atmosferici e alle ...

PisaConnection : #Uinversità di #PISA: L’inquinamento da buste biodegradabili provoca anomalie e ritardi nella crescita delle piante -