Lenovo Z6 Lite ufficiale | prezzo e uscita in Italia La scheda tecnica

termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2019)Z6in. LaDopo l’annuncio di Z6 Pro, il produttore hi-tech decide di proporre una variante per la fascia media. Il modello Z6, una versione depotenziata dei top di gamma, presente in tutti i maggiori marchi. L’aspetto maggiormente condiviso con la versione Pro è l’aspetto mentre per quanto riguarda il processore e le fotocamere, cambia un bel po’, quasi tutto. Ecco le caratteristiche, il possibilee la data diZ6: l’aspetto esteriore Scocca in ceramica realizzata con una texture tridimensionale incisa a laser. Questapermette alla scocca di cambiare colore con i riflessi della luce, in più c’è un frame in lega di magnesio. Sul retro troviamo il sensore per le impronte digitali, in posizione centrale mentre le fotocamere, dotate di ...

tuttoteKit : #Lenovo Z6 Lite: scheda tecnica, prezzo, data di uscita #LenovoZ6Lite #LenovoZ6Pro #tuttotek - NewsDigitali : Lenovo Z6 Lite è ufficiale: tripla cam posteriore con zoom ibrido 8X - - BernaccaL : RT @TuttoAndroid: Lenovo Z6 Lite è ufficiale con Snapdragon 710 e zoom ibrido 8X -