Leclerc alla vigilia di Monaco si racconta a Sky Sport F1 HD

Formula 1 – Dalla remuntada al rapporto con Vettel - Leclerc sincero : “vogliamo batterci a vicenda - ma…” : Charles Leclerc crede nella remuntada: le parole del monegasco alla vigilia del Gp di Spagna. Il giovane ferrarista analizza anche il suo rapporto con Sebastian Vettel La Ferrari è pronta ad un nuovo weekend di gara con importanti novità per le monoposto di Vettel e Leclerc. I piloti della Rossa si sono mostrati motivati e fiduciosi, ieri, nell’incontro con la stampa: entrambi vogliono fermare il dominio Mercedes e dimostrare di ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel vs Charles Leclerc - il dualismo che fa male alla Ferrari : No, proprio non ce lo si attendeva. Se si guarda al mese di febbraio, tutti erano intenti a stilare un’ipotetica griglia di partenza in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno e si era concordi su un punto: “Ferrari vs Mercedes”. Si prevedeva un confronto serrato tra le due scuderie ma di fatto a Brackley hanno messo in scena un bluff da giocatori di poker consumati mentre a Maranello sono costretti già all’all-in. Senza ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton torna in testa. Vettel e Leclerc si allontanano dalla vetta : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Formula 1 – Dalle speranze di podio al timore di Leclerc - Verstappen non ha dubbi : “Charles si unirà alla lotta” : Max Verstappen commenta le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan: il parere del pilota olandese della Red Bull Le qualifiche del Gp dell’Azerbaijan si sono concluse con il predominio delle Mercedes. Valtteri Bottas poleman di giornata e Lewis Hamilton ad inseguirlo, hanno sancito la supremazia delle frecce d’argento, che ancora una volta hanno messo dietro le Ferrari. Un Sebastian Vettel terzo e un ‘incidentato’ ...

Formula 1 - frecciata di Hamilton alla Ferrari : il britannico critica la gestione della coppia Vettel-Leclerc : Lewis Hamilton ha parlato del comportamento della Ferrari con Leclerc, esprimendo il proprio parere a riguardo Lewis Hamilton non fa distinzioni tra i suoi rivali, il pilota della Mercedes mette sullo stesso piano sia Bottas che la coppia Vettel-Leclerc. Tutti piloti da battere per vincere il sesto titolo mondiale, che lo avvicinerebbe ulteriormente al pazzesco record di Michael Schumacher. photo4/Lapresse Tra tutti i suoi rivali però ce ...

Charles Leclerc - GP Azerbaijan 2019 : “La mia ossessione è ottenere il meglio dalla Ferrari. Ordine di scuderia? Vedremo in futuro” : Charles Leclerc è pronto a raccogliere la sfida e ad andare a caccia di quel primo successo in F1 con la Ferrari che, per un problema alla centralina del motore, non è arrivato nel secondo round in Bahrein. Il monegasco è reduce dal team order imposto in favore del suo compagno di squadra Sebastian Vettel in Cina ed è su questi due aspetti che si è sviluppato l’incontro con i giornalisti alla vigilia del GP di Azerbaijan, quarto round del ...

Formula 1 - Leclerc con la testa sulle spalle : “non penso alla popolarità - anche se devo ammettere…” : Il pilota monegasco ha parlato di questa improvvisa popolarità, sottolineando come non ci pensi più di tanto Le prime tre gare della stagione hanno acceso ancora di più i riflettori su Charles Leclerc che, pur senza ancora vincere una gara, è andato vicinissimo a farlo in Bahrain. Photo4/LaPresse Un guasto alla sua Ferrari ha rovinato la sua serata, consegnandogli comunque un terzo posto che fa morale. Un’impennata di popolarità che ...