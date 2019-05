Le malattie croniche colpiscono il 40% degli italiani

malattie croniche : colpiscono il 40% degli italiani : Ogni anno, nel nostro Paese, la spesa per le Malattie croniche (ad esempio tumori, diabete, asma) raggiunge quasi 67 miliardi di euro. Queste patologie colpiscono il 40% della popolazione (24 milioni di italiani) e sono in costante crescita.1 Per la prima volta, i pazienti entrano di diritto nelle decisioni che riguardano la sostenibilità del sistema sanitario e l’accesso ai nuovi farmaci. La svolta è rappresentata dalla legge di Riforma del ...

L’Italia invecchia : 13 - 5 milioni di over 65 e boom di spesa per le malattie croniche : Un Paese vecchio e costretto a fare i conti con le malattie croniche. Nel 2017 gli italiani ultra 65enni sono oltre 13,5 milioni (il 22,3% della popolazione totale), bersagliati da malattie croniche la cui gestione incide per circa l’80% sui costi sanitari. E’ l’identikit che emerge dal Rapporto Osservasalute 2018. Più in dettaglio, nel 2017 il costo medio annuo grezzo della popolazione in carico ai medici di medicina generale ...

La Polizia di Stato e fondazione israeliana 'Simchà Layeled' dona una giornata di svago a 15 bambini affetti da malattie croniche ... : Pezzi unici, molti dei quali restaurati, tra i quali spiccano la mitica 'Pantera' del maresciallo Armando Spadafora ed una Ferrari 250 GTE nera del 62, unica al mondo tra i corpi di Polizia . C A ...

malattie infiammatorie croniche intestinali : il campione di nuoto Simone Sabbioni incontra i pazienti : Un appuntamento speciale a Cagliari per i circa 3mila pazienti in Sardegna affetti da MICI, Malattie infiammatorie croniche intestinali (Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa). L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare e informare l’opinione pubblica su queste patologie e sul loro impatto nella vita dei pazienti, ma anche fornire un messaggio positivo ai pazienti dell’isola, tra questi molti giovani, che ne sono colpiti. Convivere con la ...

malattie croniche : solo il 50% dei pazienti assume i farmaci in modo corretto : Il 39,9% degli italiani è colpito da una malattia cronica (pari a più di 23 milioni di cittadini). Ma solo il 50% di questi pazienti assume i farmaci in modo corretto: spesso infatti seguono le indicazioni del medico con discontinuità o abbandonano la cura dopo un breve periodo. Il problema diventa esponenziale negli anziani, toccando percentuali superiori al 70%. Con pesanti conseguenze che diventano particolarmente importanti in Italia, primo ...

Un bimbo su 10 con malattie croniche - più allergie e asma : Cosi' piccoli ma gia' afflitti da malattie croniche: i bambini italiani soffrono, infatti, sempre di piu' di allergie e patologie respiratorie come l'asma, tanto che in cura per tali disturbi e' ben un bimbo su dieci. Ma a peggiorare sono anche i loro stili di vita, a partire dall'alimentazione e della sempre maggiore sedentarieta'. E' questo il quadro tracciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) che parla di una delle "priorita' ...