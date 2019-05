Lavoro | Inps | “Nei primi tre mesi 2019 su del 75% le trasformazioni di contratti a

Lavoro - Inps : ad aprile 2019 ore cassa integrazione in aumento : Lavoro, Inps: ad aprile 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 25,4 milioni, in aumento del 30,5%.

Visita fiscale Inps in caso di malattia con ferie dal Lavoro : Visita fiscale Inps in caso di malattia con ferie dal lavoro La Visita fiscale Inps è quel controllo medico a cui possono essere sottoposti i dipendenti del settore pubblico e privato quando si assentano dal lavoro causa malattia. Ma se la malattia sopraggiunge durante il periodo di ferie che succede? A parte l’essere molto sfortunati, s’intende. Il periodo di ferie viene interrotto o subentra il periodo di malattia, con tanto di possibile ...

L'Inps prevede oltre 6mila nuovi posti di Lavoro entro l'anno prossimo : L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha in programma un piano assunzioni per di più di 6000 unità entro il 2020. La notizia è stata rilasciata da diversi organi di informazione, ma soprattutto dal presidente dello stesso Istituto, Pasquale Tridico, in un'intervista andata in onda durante il programma televisivo di Rai 1 "Porta a Porta": sono previste 2.438 assunzioni in conseguenza del pensionamento di diverse figure professionali entro il ...

Assunzioni Inps : opportunità di Lavoro per 5 mila persone : Dall'Inps si aprono interessanti opportunità d'inserimento per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Secondo quanto riferito dallo stesso neo Presidente Pasquale Tridico, entro il termine del 2019 ...

Assunzioni all'Inps : annunciati 6.000 posti di Lavoro entro il 2020 : Secondo le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dell'Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale, tra quest'anno e il prossimo dovranno essere attuate circa seimila Assunzioni. Il nuovo piano Assunzioni, a detta di Pasquale Tridico, presidente dell'ente, dovrebbe arrivare a tale numero sia mediante nuove selezioni sia attraverso lo scorrimento di vecchie graduatorie, redatte sulla base di procedure concorsuali svolte negli anni ...

Lavoro - Inps : in 15 mesi ReI erogato a 506 mila famiglie - 1 - 4 milioni di persone - : Nel corso dei 15 mesi trascorsi dall'istituzione del Reddito d'Inclusione, ReI, sono stati erogati benefici economici a 506 mila nuclei familiari coinvolgendo 1,4 milioni di persone. La maggior parte ...

Visita fiscale Inps e infortunio sul Lavoro - gli obblighi e l’orario : Visita fiscale Inps e infortunio sul lavoro, gli obblighi e l’orario I casi di infortunio sul lavoro possono determinare l’esonero dalla reperibilità della Visita fiscale Inps? Effettivamente l’infortunio sul lavoro rientrata tra le quattro cause di esonero dalla reperibilità stando al decreto del Ministro per la PA n. 206 del 18 dicembre 2009. Per i dipendenti pubblici le cause di esonero riconducevano alla sussistenza di patologie ...

Reddito di cittadinanza - Lavoro nero e orecchie da coniglio : spopola sui social "Inps per la famiglia" : Maggiori dettagli su https://www.quotidiano.net/cronaca/inps-per-la-famiglia-1.4548291?fbclid=IwAR2FnYNp0nWmPyPJd45yaSW27Plejln_Sd_bdEDRevcUklvi4IBAXrPBQuA .

Lavoro - Inps : “Nei primi due mesi 2019 contratti stabili raddoppiati : +82% le trasformazioni a tempo indeterminato” : È proseguito anche a febbraio il trend positivo per i contratti di Lavoro stabili, che era già emerso dai dati Inps su novembre e dicembre 2018 e si è molto rafforzato a gennaio. Il nuovo Osservatorio sul precariato dell’istituto di previdenza mostra che nei primi due mesi del 2019 la variazione netta dei rapporti di Lavoro a tempo indeterminato (cioè le assunzioni più le trasformazioni e meno le cessazioni) risulta positiva per 208.560 ...

Lavoro - la ricetta del Presidente dell'Inps Tridico : "Ridurre l'orario per aumentare l'occupazione" : Queste la parole di Pasquale Tridico, Presidente dell'Inps, durante la lezione inaugurale dell'anno accademico 2018-2019 del Master in Economia della Sapienza, dal titolo: "Le diseguaglianze nel ...

Inps - Tridico : "Ridurre l'orario di Lavoro per aumentare l'occupazione" : Il neo Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, scelto dal Governo Conte lo scorso 14 marzo per guidare l'Istituto, ha partecipato oggi alla lezione inaugurale dell'anno accademico 2018-2019 del Master in Economia della Sapienza dal titolo "Le diseguaglianze nel capitalismo finanziario". In questa sede ha parlato del problema degli orari di lavoro prolungati nel nostro Paese, arrivando a rispolverare uno degli slogan del '68: "La riduzione ...