L’attore Geoffrey Rush riceverà 2 | 9 milioni di dollari di risarcimento dal quotidiano

Geoffrey Rush - per L’attore risarcimento record dopo l’accusa di molestie : Un super risarcimento per Geoffrey Rush dopo la gogna mediatica: l’attore premio Oscar ha segnato il record per il più alto risarcimento per diffamazione ottenuto da una singola persona in Australia, dopo che il tabloid Daily Telegraph di Sydney ha accettato di pagare quasi 2 milioni di dollari australiani (1,25 milioni di euro) per la perdita di guadagni, in aggiunta al risarcimento già assegnato il mese scorso di 850 mila dollari (530 ...