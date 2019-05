huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019)è tornato a vestire i panni di John Wick nel film John Wick 3 - Parabellum e, nonostante il suo successo cinematografico di livello mondiale, la suaprivata e non è stata semplice. Come riporta Il Corriere della Sera, l’attore 54enne è stato abbandonato dal padre quando aveva appena tre anni, per poi incontrarlo per l’ultima volta all’età di 13 anni. E nemmeno tra i banchi del liceo le cose sono andate meglio:Alle superiori cambia quattro istituti, lo bollano come poco intelligente, in realtà è dislessico. Per questo è costretto ad abbandonare gli studi a 17 anni senza mai conseguire il diploma.Ladiè stata contrassegnata anche ma gravi. Il primo è stato quello del suo migliore amico:River Phoenix, conosciuto sul set di Belli e dannati di Gus Van Sant, muore ...

HuffPostItalia : La vita tomentata (e nascosta) di Keanu Reeves tra lutti e abbandoni -