La strage delle milizie di Maduro Cecchini contro i civili per bloccare l’arrivo degli

strage delle studentesse Erasmus in Spagna : "Caso archiviato" : Francesca Bernasconi È la terza volta che la vicenda viene archiviata. I legali delle famiglie delle vittime: "Scandaloso" Il giudice ha deciso l'archiviazione del procedimento per la morte di 13 studentesse universitarie, in Spagna con il programma Erasmus, che il 20 marzo 2016 persero la vita in un incidente, mentre tornavano da una gita. È la terza volta che la magistratura spagnola archivia la vicenda. Secondo il giudice, "non ci ...

Sri Lanka : «I jihadisti dietro la strage». Il bilancio delle vittime sale a 321 : Sri Lanka, la strage dei cristiani: «Sono stati i jihadisti». Le ultime due esplosioni sono avvenute nella mattina di Pasqua, in una via semi deserta per via del coprifuoco. Un...

La strage di Pasqua : l’inferno delle bombe nelle chiese. Numero altissimo di morti : Pasqua di sangue in Sri Lanka. Almeno sei esplosioni sono state segnalate in chiese e hotel. Il bilancio delle vittime continua a salire di minuto in minuto: secondo quanto riferisce la polizia ci sarebbero 185 morti. Lo riferisce l’emittente cingalese News 1st, che cita poi l’arcivescono di Colombo, monsignor Malcolm Cardinal Ranjith, secondo cui sono state annullate tutte le messe di Pasqua nel distretto della capitale. Tra le ...

Avellino - strage del bus : ad Castellucci assolto perché “nessuna norma imponeva sostituzione delle barriere” : “Nessuna violazione di una regola cautelare”. È quanto si legge nelle motivazioni con cui il giudice monocratico di Avellino Luigi Buono l’11 gennaio scorso ha assolto l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci e altri dirigenti di Aspi, ovvero Giulio Massimo Fornaci, Riccardo Mollo e Marco Perna. Erano accusati di omicidio colposo per i 40 morti intrappolati nell’autobus precipitato dal ...

strage di Viareggio - il procuratore : “I vertici di Rfi e delle società tedesche si comportarono come Schettino” : “Si comportarono come Francesco Schettino“. La procuratrice generale di Firenze, Luciana Piras, ha paragonato i vertici delle aziende imputate nel processo di appello per la Strage di Viareggio al comandante della Costa Concordia, depositando agli atti la sentenza con la quale la Cassazione ha condannato Schettino a 16 anni di carcere. Secondo l’accusa, infatti, i vertici di Rfi, Fs Logistica e delle società ...

75 anni fa strage delle Fosse Ardeatine. Fico : custodire memoria : Roma, 24 mar., askanews, - custodire la memoria, trasmettere ai giovani il senso di quanto avvenuto. Nel 75esimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine le truppe di occupazione tedesche ...