La serie su Il Signore degli Anelli sarà il nuovo Game of Thrones? Amazon lancia l’erede

(Di giovedì 23 maggio 2019) È tempo di tornare nella Terra di Mezzo.lasu Il, una nuova produzione epica ancora in fase di sviluppo che promette di essere l'erede diof.La saga fantasy targata HBO ha chiuso i battenti domenica con un finale molto controverso che ha diviso i fan. Per gli attori è tempo di voltare pagina, così come per il pubblico - e chissà, lasu Ilpotrebbe essere la nostra prossima ossessione. Cosa sappiamo finora su questa già annunciata imponente produzione?La data première. Jennifer Salke, a capo diStudios, ha dichiarato che lo show potrebbe debuttare nel 2021 e la data sarebbe ideale per un anniversario speciale. In quell'anno, il primo film della trilogia compirà 20 anni.prequel o sequel? Come è stato annunciato in precedenza, laè un prequel ambientato nella Seconda Era della ...

