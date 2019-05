La scommessa di Zingaretti | 20% alle Europee | poi al lavoro per quando il governo cadrà

agi

(Di giovedì 23 maggio 2019) Il voto di domenica può essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per centoe mette nel mirino il voto delle politiche per le quali - è l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovrà declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro sinistra. "Possiamo recuperare tanto astensionismo, questa volta non si può non votare. La nostra lista offre a chi ha paura di questo presente una opportunità: andremo ben oltre il 20%", si ragiona. Il leader dem muove da un doppio presupposto: le liti tra i due azionisti del governo sono gli ultimi fuochi di campagna elettorale, ma questo non significa che l'esecutivo gialloblu andrà avanti ancora per molto. Zingaretti ha spiegato più volte che ...

