La sanità al collasso | mancano le lenzuola Interventi sospesi al Cardarelli di Napoli

(Di giovedì 23 maggio 2019) Tiziana Paolocci Disagi per lo sciopero della ditta che si occupa della pulizia della biancheria Ricevere una telefonata da un'impiegata dell'ospedale che ti avverte che l'intervento programmato è slittato. E magari aver preso le ferie al lavoro, aver sistemato la famiglia, essersi organizzati da settimane per affrontare quell'operazione e scoprire in un minuto che salta tutto, perché nella struttura sanitariale. Ieri ildiha deciso di sospendere ogni forma di attività programmata, o programmabile, per ridurre i volumi di utilizzo della biancheria pulita. Non avevano altra soluzione, sembra, i vertici del nosocomio napoletano per far fronte al problema, determinato dallo sciopero dei lavoratori della ditta di lavanderia American Laundry. L'azienda che gestisce l'appalto è stata oggetto l'anno scorso di interdittiva antimafia e sono in ...

