ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) I rumors che voglionoalla Juve – c’è un’agenzia Agi che mette tutto nero su bianco (è il caso di dire) – fannoilin. Nonostante la giornata fin qui negativa per Piazza Affari. Il rialzo è del 2,2%, ilsi attesta a 1,47 euro, nonostante il Ftse Mib ceda l’1%. Dopo l’eliminazione dalla Champions, ilJuve toccò i minimi storici. Da allora c’è stato un recupero del 23%. Scrive RadioCor: “dai valori di fine 2018 vantano un progresso complessivo attorno al 35%, favorito anche dall’ingresso dei titoli nel Ftse Mib”. L’accordo consarebbe sulla base di 24 milioni all’anno. La firma è prevista il 4 giugno, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire il 14 giugno. A Torino, come scritto oggi dalla Gazzetta, circola anche la voce dell’arrivo del difensore ...

SSCNapoliNews : La notizia di Guardiola fa salire il titolo Juventus in Borsa (+ 2,2%) - napolista : La notizia di Guardiola fa salire il titolo Juventus in Borsa (+ 2,2%) La Borsa va giù ma il titolo bianconero sal… - ArturoDb72 : RT @cumdivido: #Juventus deve smentire assolutamente la notizia di #guardiola alla #Juventus visto che è un club quotato in borsa ?? -