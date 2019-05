La Mercedes vola a Monaco Vettel terzo ma a 7 decimi

F1 - Classifica Day-2 Test Barcellona 2019 : Nikita Mazepin vola con la Mercedes - la Ferrari totalizza 247 giri con Fuoco e Leclerc : I Test di Barcellona 2019 riservati alla Formula Uno si chiudono con l’ennesima dimostrazione di forza della Mercedes . Se ieri era stato Valtteri Bottas a piazzare il tempo eccezionle di 1:15.511, oggi è stato il giovane russo Nikita Mazepin ad issarsi in vetta alla Classifica generale in 1:15.715 (con gomme C5, le più morbide del lotto) al termine di 128 giri completati. Il team di Brackley nelle otto ore odierne ha lavorato di fino sulla ...

Mercedes -Benz EQC - Al volante della Suv elettrica : Le prime Mercedes-Benz EQC che verranno commercializzate (in Italia a partire dallautunno, ma è già ordinabile) saranno le versioni speciali Edition 1886, in omaggio allanno di nacita della prima automobile in assoluto ad opera di Karl Benz. Ma secondo la casa di Stoccarda, laltra data storica da ricordare sarà proprio il 2019, con la nuova sport utility elettrica che apre alla seconda vita della Mercedes-Benz . Da qui al 2022 la famiglia EQ sarà ...

VIDEO Ferrari in difficoltà nel terzo settore GP Spagna - la comparazione tra Vettel e Bottas. Le Mercedes volano : La Ferrari è andata in difficoltà durante le prove libere del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse hanno sofferto nello scontro diretto con le Mercedes , a fare la differenza è stato il lentissimo terzo settore dove le Frecce d’Argento sono decisamente più performanti e infliggono un distacco importante alle Rosse. Sebastian Vettel e Charles Leclerc pagano dazio nelle curve di media e bassa velocità dove l’avversario ...

Mercedes -Benz - Al volante della CLA 220 : Non capita frequentemente che la Mercedes-Benz decida di presentare un nuovo modello tra le vie di Monaco di Baviera. Il motivo? La città bavarese è la patria della BMW e a circa 80 chilometri di distanza si trova il quartier generale dell'Audi. Nonostante questo, per il primo contatto su strada della nuova CLA la Stella ha scelto le strade "di casa" delle proprie rivali. Su strada. Una volta al volante della CLA 220, spinta da un ...

Q Hybrid - Al volante della Mercedes Classe E 350 EQ-Boost Premium Plus : Niente ecotassa per la Mercedes -Benz Classe E ibrida, nonostante la generosa disponibilità di cavalli, oltre 300, e l'abbondante coppia (ben 400 Nm). Gran parte del merito va al contributo del motore elettrico, che collabora con quello termico, riutilizzando l'energia recuperata nelle fasi di rallentamento. E, nello stesso tempo, dà un aiuto al due litri turbo nella sfida con il cronometro, conferendo un piccolo apporto di cavalli. Quanto ...

F1 – FP3 nel segno della Ferrari! Leclerc e Vettel volano in Bahrain : Mercedes in difficoltà [TEMPI] : La Ferrari sfreccia nelle FP3 con Leclerc e Vettel nelle prime posizioni. Alle spalle delle rosse si piazzano le due Mercedes, apparse in difficoltà: i tempi delle FP3 del Gp del Bahrain Archiviati i risultati della prima gara stagionale sul circuito di Melbourne, le monostoposto di F1 scendono in pista per la seconda gara in calendario, da correre sul Bahrain International Circuit. Sul tracciato mediorientale, la Ferrari sembra avere ...