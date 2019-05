La Liga resta su FIFA | accordo fino al 2024

Champions League - sei hoo Liga ns del Liverpool arrestati a Barcellona - : Il club inglese condanna le violenze dei suoi tifosi, arrivati in Catalogna per la semifinale di andata: "Comportamento inaccettabile"

BundesLiga - poker Dortmund : il Bayern resta a +1 : ROMA - A vederli giocare così, non si può non pensare a quanto possa essere grande il rimpianto in casa Dortmund per la clamorosa debacle dell' Allianz Arena , valsa il sorpasso in classifica da parte ...