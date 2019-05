La Lega Pro entra negli eSport | questa settimana al via il primo torneo eSupercup

Foto profilo Facebook con la Lega : l’ultima richiesta di Salvini per le elezioni europee è vera : Sta davvero spopolando in questi minuti il post di Salvini, con la richiesta esplicita al proprio elettorato di impostare la Foto profilo Facebook con la Lega. Almeno per quanto riguarda Facebook. Si tratta di una mossa elettorale, in vista delle europee 2019 in programma nella giornata di domenica 26 maggio, con cui probabilmente il Ministro degli Interni mira ad aggirare il "silenzio" comunicativo pre-voto. Insomma, l'obiettivo è chiaramente ...

La Lega Pro lancia il primo torneo di eSports : nasce la "eSupercup Serie C" : La Serie C di calcio si apre al campionato degli sport elettronici. E' quanto si legge in una nota della stessa Lega, nella quale si sottolinea anche che si tratta di "una decisione importante e di grande apertura verso il futuro che è già un presente consolidato tra i giovani. Da qui la scelta: la […]

Arti marziali - Giovanni Fortunato deLegato provinciale Opes : Arti marziali, Giovanni Fortunato nominato delegato provinciale Opes dal presidente del comitato regionale Opes Sicilia, Andrea Patti

La Lega apre a Mediapro - si studia la proposta per un canale tv della Serie A : I diritti televisivi sono la base economica per la Serie A che dipende per il 60% da quegli introiti, e proprio in questi giorni si sta giocando una partita fondamentale per il prossimo triennio. Il 24 giugno infatti è fissata la prima data per il processo con Mediapro per il contenzioso riguardo il triennio 2018-2021. Come scrive Repubblica Mediapro che aveva lasciato nelle casse della Lega 50 milioni (più 14 di Iva) come anticipo in ...

Cesare Battisti - Corte d'Appello di Milano conferma l'ergastolo. I Legali : "Pronti a impugnare decisione" : La Corte d’Assise d’Appello diMilano ha confermato la pena definitiva dell’ergastolo per Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac, condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni ’70 e arrestato dopo 37 anni di latitanza lo scorso gennaio in Bolivia. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di Battisti di commutare la pena del carcere a vita in 30 anni, che al netto del ...

Buon compleanno alle Rappresentative di Lega Pro! : Tutto nacque il 22 maggio 1960 quando venne fondata la Rappresentativa di Lega Pro. Una maglia azzurra a cui, negli anni, i calciatori hanno incollato i propri sogni. E’ stata festeggiata questa mattina la ricorrenza della Nazionale Serie C con il Presidente Francesco Ghirelli, il Selezionatore Daniele Arrigoni, il Segretario Generale, Emanuele Paolucci ed i dipendenti della Lega Pro. Una grande torta con il tricolore e il 59 al centro ha ...

Sblocca cantieri - passa proposta Lega che evita gare fino a un milione. Ok anche a calo soglia subappalti voluta da M5s : passa la proposta della Lega che evita le gare aperte per gli appalti fino a un milione di euro. Le commissioni Ambiente e Lavori pubblici del Senato hanno infatti approvato un emendamento al decreto Sblocca cantieri firmato dal Carroccio che prevede tra 40mila e 150mila euro la procedura negoziata con tre operatori (5 per i servizi, questa la novità). Si dovranno consultare 10 operatori invece per gli appalti tra 150mila e 350mila euro, che ...

Detrazioni fiscali badanti 2019 : Lega propone il raddoppio - come cambiano : Detrazioni fiscali badanti 2019: Lega propone il raddoppio, come cambiano Con il decreto crescita dovrebbero arrivare delle novità in merito alle Detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per le badanti. Detrazioni fiscali badanti: l’emendamento della Lega Un emendamento presentato dalla Lega, infatti, prevede per le famiglie che hanno assunto una colf, una badante o comunque un assistente per una persona non autosufficiente ...

Decreto Sicurezza - Conte : “Va approfondito - necessario esame del Quirinale”. E si difende : “Lega? Non mi sento sfiduciato” : Se per Matteo Salvini il Decreto Sicurezza bis è già “limato e pronto”, dopo le tensioni in Consiglio dei ministri, è ora il premier Giuseppe Conte a prendere tempo, senza indicare una data precisa per la sua approvazione. Per il premier manca ancora “il necessario esame del Quirinale”, dopo i dubbi fatti filtrare dal Colle sul rischio incostituzionalità. “Il Decreto legge Sicurezza è complesso e presenta dei profili che vanno ...

L'approdo - Gad Lerner su Rai3 dal 3 giugno : "Prima puntata dedicata alla Lega" : L'approdo, il nuovo programma di Gad Lerner, in onda da lunedì 3 giugno in seconda serata su Raitre debutterà con una puntata interamente dedicata alla Lega. Lo ha annunciato all'Adnkronos il giornalista che nel 2017 era tornato in Rai con Operai (anch'esso in onda in seconda serata su Rai3): Seguo la Lega dai suoi inizi; le mie prime trasmissioni di 30 anni fa si intitolavano 'Nella tana della Lega', 'Profondo nord' e 'Milano Italia'. ...

Di Maio : “M5s partito delle procure? Lega paranoica. Dubbi del Colle sul decreto Sicurezza”. Ma Salvini : “Limato e pronto” : La Lega sta diventando “paranoica” e il “nervosismo” del Carroccio è “da campagna elettorale”. Dopo il litigio in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, Luigi Di Maio invita l’alleato di governo ad abbassare i toni e avverte: “Io voglio andare avanti, ma non si può minacciare una crisi di governo ogni giorno…”. Politica | Di F. Q.. ...

Puglia - assessore Pd sostiene Lega alle Europee : pronta mozione di sfiducia di tutto il gruppo consigliare democratico : Una mozione di sfiducia contro l’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Di Gioia, a firma dei consiglieri del Pd e di Leu, è già pronta. La maggioranza pugliese va allo scontro contro Di Gioia, che nei giorni scorsi ha dichiarato di sostenere alle Europee del prossimo 26 maggio il candidato leghista Massimo Casanova. Una dichiarazione che nei fatti non ha sortito alcuna conseguenza: l’assessore continua indisturbato a fare campagna ...

"Noi andiamo avanti a lavorare per il bene del Paese. E una cosa deve essere chiara: il Movimento 5 Stelle non rompe e non mette in crisi il governo". Fonti parlamentari pentastellate commentano con Affaritaliani.it la tempesta scatenata dalle affermazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha...