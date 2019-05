La Juventus pensa alla costruzione di un secondo Stadium per le Women e l' Under 23

Gazzetta : “Juventus - avanza Sarri. Il Chelsea pensa a Lampard” : Londra è il crocevia per il prossimo allenatore del Napoli. Così scrive la Gazzetta dello Sport che oggi dà l’ex tecnico cel Napoli come favorito alla successione ad Allegri sulla panchina bianconera. Il titolo è: “avanza Sarri”. Ecco cosa scrive: Un’altra certezza infatti sono i rapporti recenti, tra la Juventus e Maurizio Sarri. Meglio, tra la Juventus e Fali Ramadani, agente che lavora tra gli altri con Pjanic e MS. Il Chelsea per ...

Inzaghi in orbita Juventus ma il tecnico della Lazio pensa solo al Bologna : “Ci sono ancora due partite importanti da giocare, vogliamo finire il campionato al meglio: negli ultimi 180 minuti voglio vedere il livello di maturita’ della squadra nonche’ spirito, determinazione e concentrazione”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della gara con il Bologna, il nome del tecnico è in pole come successore di Allegri alla Juventus. “Questi ultimi giorni ...

Pedullà : Sarri al 70% via dal Chelsea - la Juventus pensa anche a lui : Alfredo Pedullà è uno dei giornalisti più vicini a Maurizio Sarri. È tra i più attendibili sui movimenti e i pensieri dell’ex allenatore del Napoli. E oggi, sul suo blog, Pedullà dà due notizie a proposito del tecnico toscano. La prima è che le percentuali di addio di Sarri al Chelsea sono superiori al 70%. anche in caso di vittoria dell’Europa League. A Londra è avvenuto il fenomeno uguale e contrario a quello riscontrato a Napoli. ...

Ronaldo avrebbe rivelato alla Juventus cosa pensa di Allegri : nessun pregiudizio su di lui : L'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus la scorsa stagione è stato sicuramente di grande impatto non solo a livello mediatico, ma ovviamente anche sotto l'aspetto tecnico, con il portoghese che anche a Torino ha mostrato tutte le sue qualità da fuoriclasse soprattutto in Champions League, nonostante non sia riuscito a trascinare la squadra fino in fondo alla competizione. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, oltre ad ...

Juventus - squadra a riposo : i giocatori pensano alla festa scudetto - la società al futuro : Ieri sera, la Juventus ha perso 0-2 contro la Roma. I campioni d'Italia hanno disputato un ottimo primo tempo andando vicini al gol in più occasioni. La squadra, però, nella seconda frazione di gioco è apparsa meno brillante e alla fine ha commesso alcuni errori che le sono stati fatali. Adesso per la Juve è tempo di relax visto che Massimiliano Allegri ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi: la ripresa è fissata per mercoledì ...

Juventus - ottimo umore alla Continassa : la squadra pensa solo al campo (FOTO) : Il tema che tiene banco in questi giorni in ottica Juventus riguarda il futuro della panchina dei Campioni d’Italia. Mentre sui giornali e nelle varie trasmissioni televisive non si fa altro che domandarsi se Massimiliano Allegri se ne andrà o resterà, la squadra continua ad allenarsi e a preparare i prossimi impegni e non sembra essere minimamente toccata dalle voci di mercato. La Juve, anche questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per ...

Kean : “La Juventus mi ha cambiato la vita. All’esordio pensai…” : Kean – Ha appena 19 anni, ma ha già vissuto la stagione della sua definitiva consacrazione. Moise Kean è uno dei più grandi talenti espressi negli ultimi anni dal calcio italiano e, oltre ad aver messo la sua firma sull’ottavo Scudetto consecutivo vinto dalla Juventus, si è già guadagnato l’ingresso nel giro della Nazionale maggiore. Il gioiello bianconero […] More

La Juventus ha deluso Vidal : “pensavo arrivasse più avanti in Champions” : Arturo Vidal si è detto decisamente deluso da quanto fatto dalla Juventus in questa spedizione europea in Champions League Arturo Vidal ha un piede in finale di Champions League. Il suo Barcellona trascinato da un immenso Messi, ha vinto 3-0 in casa contro il Liverpool, ipotecando il passaggio del turno. Il centrocampista cileno ha parlato nel post gara anche della sua ex squadra, la Juventus, uscita ai quarti di finale contro ...

Juventus - si pensa al derby : Dybala ha ripreso a calciare il pallone : Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso la preparazione dopo la domenica di riposo. I Campioni d'Italia hanno iniziato a mettere nel mirino il derby di venerdì sera. Per la Juve stanno arrivando buone notizie sul fronte Paulo Dybala. Infatti, il numero 10 juventino stamattina era già alla Continassa ed ha ripreso a calciare il pallone. Questo è un buon segno in vista delle prossime partite e Dybala potrebbe essere a disposizione proprio per il ...

Juventus - non è esclusa la cessione di Cancelo : l'Inter potrebbe pensarci : Uno dei grandi acquisti della Juventus della scorsa estate è stato sicuramente il laterale portoghese, Joao Cancelo. Il giocatore è stato acquistato dal Valencia per quaranta milioni di euro dopo una grande stagione con la maglia dell'Inter. Il terzino ha fatto intravedere le sue qualità e sotto la guida di Luciano Spalletti è migliorato molto anche dal punto di vista difensivo. I nerazzurri, però, non hanno potuto riscattarlo a causa dei ...

Juventus - svelata in Rete la maglia della prossima stagione : sarà senza strisce bianconere - Cosa ne pensate? : E secondo quanto scrive la «Gazzetta dello Sport» le novità non sono finite: le maglie verranno svelate con un o spot in cui a indossare le maglie saranno appunto Bernardeschi, Dybala e poi Pjanic, ...

La Juventus vince l’8° Scudetto consecutivo - Cristiano Ronaldo pensa già alla Champions : “ci riproveremo” : Cristiano Ronaldo pensa già alla Champions League: le parole dell’attaccante portoghese dopo la vittoria dell’8° Scudetto consecutivo della Juventus “La Champions non è facile e non si vince schioccando le dita, il prossimo anno ci riproveremo, non c’è problema“. Lo dice l’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, tornando sull’eliminazione dei bianconeri ai quarti di finale di Champions League ...

Juventus - adesso si pensa alla Champions : Allegri spera nel recupero di Can e Chiellini : Oggi la Juventus non è riuscita a fare il punto decisivo per chiudere la pratica scudetto. I festeggiamenti dei bianconeri, a questo punto, sono rimandati alla gara della prossima settimana contro la Fiorentina. Prima però di pensare alla partita contro i viola, la Juve dovrà concentrarsi anima e corpo in vista del match di martedì contro i'Ajax. Da domani, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi inizieranno la preparazione per la gara di ...

Juventus - Barzagli pensa al dopo : 'Non so ancora cosa farò' : La Juve del futuro: ecco le nuove leve A fine stagione diventerà ufficialmente un ex calciatore, ma Andrea Barzagli resterà nel mondo del calcio. Massimiliano Allegri è pronto ad accogliere nel suo staff per affidargli il compito di far crescere i difensori. ' Ho pensato molto al mio futuro, è il momento di chiudere la ...