La guardia costiera libica recupera 200 clandestini in mare

Al via l’operazione “Mare sicuro 2019” : da quest’anno l’impegno estivo della guardia costiera anticipa al 1 Giugno : Oggi, presso il Porto Turistico di Roma (Ostia), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Senatore Danilo Toninelli e il Comandante Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, hanno incontrato la stampa per illustrare le importanti novità dell’operazione estiva “Mare sicuro 2019”. Un’attività che da quest’anno è stata anticipata per la prima volta al 1° Giugno, e che fino ...

Migranti - sette sbarchi in Sicilia e Sardegna. La Sea Watch mostra la mail con cui la guardia costiera espresse "Immediata disponibilità" : Chiese evangeliche e famiglie accoglienti di Bologna e Torino ribadiscono la disponibilità ad ospitare i Migranti

Migranti : Sea watch - 'guardia costiera ci diede disponibilità' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Immediata disponibilità" per "urgenti necessità afferenti alla salvaguardia della vita umana in mare" era stata data, nei giorni scorsi, dalla Guardia costiera al comandante della 'Sea watch 3' in risposta alla richiesta di sbarco a Lampedusa. E' quanto dice la ong te

Sea Watch sfida l'Italia e la guardia costiera : "Via dalle nostre coste" - ma la Ong non si muove : Riparte lo scontro, Sea Watch ancora una volta sfida l'Italia, il Viminale e Matteo Salvini. L'imbarcazione della ong tedesca ha infatti tratto in salvo 65 immigrati di fronte alle coste della Libia per poi posizionarsi a poche miglia dalle acque territoriali italiane, richiedendo un porto sicuro pe

Sea Watch - il videodenuncia : migrante si tuffa in mare per sfuggire alla guardia costiera libica : L'ong tedesca Sea Watch ha pubblicato un filmato, ripreso dal suo aereo da ricognizione Moonbird, in cui si vede un migrante scappare a nuoto per sfuggire alla Guardia Costiera libica, al largo delle coste africane, dopo essersi gettato in mare. Il naufrago, di cui non si conosce l'identità, ha poi raggiunto la riva.

Crotone : 64 migranti salvati dalla guardia costiera : accolti a Isola Capo Rizzuto : Alle prime luci dell’alba di ieri, 12 maggio, sessantaquattro migranti tra cui uomini donne e bambini di origine curdo-irachena hanno avuto la possibilità di sbarcare presso il porto di Crotone dopo aver trascorso diverse ore in mare. I migranti sono giunti presso l'area portuale a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera che, a largo della costa calabrese, era giunta in loro soccorso per poterli riportare sulla terraferma date le avverse ...

Migranti - la denuncia di Sea Watch : “Naufraghi scappano a nuoto da guardia costiera libica. Ecco le immagini” : “Ieri l’equipaggio del nostro aereo da ricognizione Moonbird è stato testimone di un disperato tentativo: naufraghi che hanno cercato di fuggire da un’intercettazione e cattura da parte della cosiddetta Guardia costiera libica scappando a nuoto”. Lo denuncia su twitter Sea Watch Italy mostrando le immagini riprese dall’alto con la fuga del migrante e la manovra dei libici. L'articolo Migranti, la denuncia di Sea Watch: ...

Palermo - sequestrati mille chili di tonno : polizia e guardia costiera lo donano ai poveri : La guardia costiera di Palermo e la polizia di Stato, nella giornata di ieri, hanno eseguito il sequestro di un ingente quantitativo di tonno Rosso destinato alla vendita abusiva. I militari della guardia costiera, con la collaborazione delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno bloccato su viale Regione Siciliana, un furgone al cui interno era stivata circa una tonnellata di tonno Rosso, privo della ...

Migranti - sbarco a Crotone : una sessantina di persone soccorse dalla guardia costiera italiana : Una sessantina di Migranti è sbarcata questa mattina nel porto di Crotone. Tra loro uomini, donne e 18 bambini. Erano stati soccorsi questa notte da una motovedetta della Guardia costiera italiana, al largo della Calabria, mentre tentavano la traversata a bordo di una barca a vela. I Migranti sono dovuti restare sulla nave fino all’alba. Il permesso di sbarcare da parte del ministero dell’Interno è arrivato soltanto dopo le richieste ...

Migranti : attese a Lampedusa 70 persone soccorse da Gdf e guardia costiera : Lampedusa, 10 mag. (AdnKronos) - Settanta Migranti, tutti uomini, sbarcheranno tra poco meno di un'ora al porto di Lampedusa, a bordo delle imbarcazioni di Guardia costiera e Guardia di Finanza. I settanta immigrati sono stati soccorsi poco fa alle motovedette delle Fiamme gialle e della Guardia cos

Migranti - altro barcone in avaria con 80 persone a bordo : interviene la guardia costiera italiana : La Guardia Costiera italiana sta intervenendo per mettere in sicurezza circa 80 Migranti a bordo di un barcone in avaria, partito dalla Tunisia e diretto a Lampedusa. In zona segnalati altri "bersagli", mentre la Mare Jonio sta facendo rotta verso Lampedusa per sbarcare i Migranti soccorsi ieri.Continua a leggere

Migranti - allarme alla guardia costiera : “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando al largo della Libia” : È arrivata alla Guardia Costiera italiana la segnalazione di un barcone in avaria nel Mediterraneo, a rischio di affondamento, con circa 150 persone a bordo. L’imbarcazione, su cui ci sono molte donne e bambini, si trova nella zona di ricerca e soccorso libica. La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, si trova a circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, ma ha detto di essere pronta a intervenire. La segnalazione è ...

Migranti - guardia costiera vieta alla Mare Jonio attività di ricerca e soccorso : Stop all'attività di ricerca e soccorso, Sar, fino a quando la Mare Jonio non si adeguerà "alla normativa di settore". Questa la decisone della Guardia Costiera al termine di un'ispezione sull'...