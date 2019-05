KissKiss sul summit Napoli | esclusa l’ipotesi Quagliarella spunta il nome di Icardi

ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) Radioda le prime indiscrezioni sulin corso tra Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli. 60 nomi sul taccuino per il mercato del, ma vengono fuori 6 scelte definitive. Questa la formazione titolare prevista secondo la radio per la prossima stagione: Meret, Trippier, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne, Milik, Mertens (Lozano). Per le fasce Trippier del Tottenham è la prima scelta, ma se dovesse andare all’Atletico l’alternativa è pronta e si chiama Di Lorenzo. Sulla sinistra sarà preso Castagne dell’Atalanta come alternativa a Ghoulam. In mediana servirà invece un vice-Allan e l’opzione preferita e facilmente raggiungibile è Bennacer dell’Empoli. Ilicic potrebbe arrivare come vice-Callejon, mentre in attacco è Lozano il principale obiettivo per essere inserito subito tra i titolari accanto a Milik. Occhio ...

