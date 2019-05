Kiss Kiss Napoli | “Verdi resterà a Napoli | ma giocherà in un nuovo ruolo”

Carlo Alvino a Kiss Kiss : “Ecco perché sul taccuino di Giuntoli ci sono ben 60 nomi” : Carlo Alvino, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato che si preannuncia scoppiettante per gli azzurri : “E’ vero che il Napoli ha 60 nomi nel mirino, ma è una cosa normale visto che si tratta di nomi preferiti e di conseguenti alternative. Le idee sono chiarissime, ma è chiaro che bisogna confrontarsi col mercato. Lozano, ad esempio, non è un’operazione da super-mercato, col ...

Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Più persone mi dicono dello scambio tra Napoli e Inter” : Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le ultime sul Napoli ai microfoni di Radio Goal: “A me non risulta che Ilicic approderà in azzurro. Ho smentite anche su Quagliarella ed Elmas. Non ho fonti autorevoli, però mi arrivano da tre parti diverse un possibile futuro di Insigne all’Inter e Icardi al Napoli. Ci tengo a ribadirlo, me lo dicono amici, non sono fonti. E’ un caso molto remoto, ma ...

Guglielmo Stendardo, ex difensore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del premio assegnato a Kalidou Koulibaly come miglior difensore della serie A: "Koulibaly è un pilastro per il Napoli, anche in presenza di offerte shock non lo lascerei andare. E' il top del ruolo, ma ha anche qualità umane importanti. Io mi auguro che diventi il capitano del Napoli. E' un ragazzo serio, un leader.

Kiss Kiss Napoli : “Lavori per il centrocampo - si raffredda una trattativa e si punta su altri obiettivi - i dettagli : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sugli acquisti che servono al Napoli per migliorare la mediana : Prime manovre per il centrocampo per il Napoli, Adl, Giuntoli e Ancelotti stanno studiando nel modo migliore per muoversi sul mercato. C’è da registrare una frenata per Jordan Veretout della Fiorentina, mentre torna di moda il nome di Rodrigo De Paul, che ha disputato una grande stagione con la maglia ...

KissKiss sul summit Napoli : esclusa l’ipotesi Quagliarella spunta il nome di Icardi : Radio KissKiss da le prime indiscrezioni sul summit in corso tra Ancelotti, De Laurentiis e Giuntoli. 60 nomi sul taccuino per il mercato del Napoli, ma vengono fuori 6 scelte definitive. Questa la formazione titolare prevista secondo la radio per la prossima stagione: Meret, Trippier, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne, Milik, Mertens (Lozano). Per le fasce Trippier del Tottenham è la prima scelta, ma se dovesse ...

Valter De Maggio ha parlato del futuro dell'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli : "Qualcuno mi dice che Sarri andrà alla Juve, altri mi dicono che andrà al Milan. Io resto convinto che il futuro di Maurizio sarà alla Roma"

Galeone a Kiss Kiss : “Speravo che Allegri se ne andasse dalla Juve - non amo i bianconeri” : Giovanni Galeone mentore e grande amico di Massimiliano Allegri, che aveva commentato con «Credo che abbia fatto la scelta giusta», l’addio alla Juve, è tornato a parlare rilasciando alcune dichiarazioni a Radio KissKiss «Un po’ ci speravo che lasciasse la Juventus perché secondo me il ciclo andava finendo e lui aveva desideri diversi per cercare di migliorare la squadra. La Juve ha fatto sognare con Ronaldo, ma la storia ci insegna ...

Lotito a KissKiss nessuna chiamata dal Napoli per Correa : Due dichiarazioni fondamentali, quelle raccolte a Radio Kiss Kiss, dal presidente della Lazio Lotito. La prima sull’allenatore della formazione romana, Simone Inzaghi, che le notizie di mercato vorrebbero in lizza per il posto sulla panchina della Juventus, subito dietro a Maurizio Sarri. Il presidente smentisce ogni insinuazione con fermezza “Simone Inzaghi alla Juve? Non mi hanno mai chiamato, è il nostro allenatore“. Chiarita ...

Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: "Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell'anno prossima l'ha già preso".

Kiss Kiss Napoli : “Si fa dura la trattativa per Trippier - si è inserito un top club sul calciatore” : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’inserimento dell’Atletico Madrid per Trippier : Nel mirino del Napoli, per la fascia destra di difesa, c’è anche Kieran Trippier. Sebbene l’interesse azzurro non sia tramontato, c’è da registrare la difficoltà a causa dell’inserimento dell’Atletico Madrid. Forti dei 130 milioni circa che incasserà dalla cessione di Griezmann, il club madrileno ...

KissKiss smentisce Ilicic al Napoli : La radio ufficiale del Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, precisa che non c’è il gradimento della società azzurra per Ilicic, ma ci sono valutazioni in corso. Quello che non convince il Napoli, nonostante la strepitosa stagione del trequartista sloveno, è l’età. Ilicic ha 31 anni e la società sta ragionando sull’utilità di un giocatore un po’ più avanti con l’età rispetto agli standard societari. Anche ...

Alvino a Kiss Kiss Napoli : “Sarebbe un pugno alla passione” : Carlo Alvino, noto giornalista si è interrogato sulla possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ecco le sie parole a Radio Kiss Kiss Napoli : Sarri alla Juventus: e se accadesse sul serio, come reagirebbero i tifosi? “Sarebbe già difficile da digerire il ritorno in Italia. Su quella panchina, poi, sarebbe devastante dal punto di vista della passione e di quella che è la definizione di comandante. Credo che ...

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato che non ci sarà la consueta conferenza stampa pre match di Carlo Ancelotti : "Il Napoli affronterà l'Inter al San Paolo per la penultima di campionato ma domani non ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli non aveva parlato neppure nel post gara con la Spal lasciando spazio al figlio e suo vice, Davide."

Sebastiano Luperto in un intervista a Radio KissKiss: Sulla cena di fine stagione «Mi hanno fatto cantare con i napoletani (Insigne e Gaetano, ndr), il mister mi ha chiamato con i napoletani, ma ormai è come se fossi napoletano. C'è stato un bel clima, ci siamo divertiti tanto» Il bilancio di quest'anno «E' stato un anno importante sotto il profilo della crescita. Il mister mi ha gestito bene, schierandomi nelle occasioni